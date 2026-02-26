Primer líder mundial que supera los 100 millones de seguidores en Instagram

El mandatario cuenta actualmente con más del doble de seguidores que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El primer ministro de India, Narendra Modi, se ha convertido este jueves en el primer líder mundial y político que supera los 100 millones de seguidores en la red social Instagram*, recoge The Times of India.

Según el medio, Modi, que se unió a la plataforma propiedad de Meta en 2014, cuenta actualmente con más del doble de seguidores que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ocupa el segundo lugar, con una audiencia de 43,2 millones.

En tercer y cuarto lugar se encuentran los presidentes de Indonesia y de Brasil, Prabowo Subitano y Luiz Inácio Lula da Silva, con 15 y 14,4 millones de seguidores, respectivamente. Asimismo, dentro de la India, la diferencia entre Modi y otros líderes políticos también es considerable. Así, el ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ocupa el segundo lugar con 16,1 millones de seguidores.

Según datos del medio, Modi también lidera los índices de aprobación a nivel internacional. En diciembre de 2025, las encuestas registraron que el líder indio contaba con un índice de aprobación promedio del 70 %.

(RT)