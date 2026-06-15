Viajes por RSE: Más de 6 mil jujeños ya disfrutaron del Tren Solar durante el primer semestre de 2026

En el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresarial, el Tren Solar consolida una propuesta que combina integración, acceso al turismo y promoción del talento jujeño.

El ambicioso programa de viajes institucionales en el Tren Solar de la Quebrada, articulado por la Secretaría de Gestión de la Gobernación, se desarrolla a puro turismo y talento jujeño. Con más de 6 mil pasajeros jujeños, los primeros seis meses de 2026 marcaron un salto cualitativo, consolidando al tren como un verdadero escenario turístico, social y cultural.

Estos viajes, que permiten a miles de jujeños conectarse con su tierra, están encuadrados en el programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Tren Solar y se realizan una vez por semana.

La gran impronta de este repaso de los primeros seis meses del año estuvo marcada por la reciprocidad y el color que las instituciones le aportaron a cada viaje. Delegaciones de Capital e interior canalizaron sus solicitudes formalmente ante la Secretaría de Gestión y viajaron no solo a contemplar el paisaje, sino también a llenarlo de vida.

A través de la RSE, las estaciones del tren se transformaron en espacios de intercambio cultural y deportivo, mediante atractivas intervenciones, exhibiciones y muestras. Allí, turistas locales, nacionales e internacionales fueron sorprendidos en los andenes por el talento de los propios jujeños.

Se pudieron observar emocionantes presentaciones de orquestas musicales, ballets de tango, danzas árabes y danzas folclóricas que vistieron de gala las distintas paradas del recorrido. También hubo demostraciones de patín carrera, tenis y fútbol, así como atrapantes partidas simultáneas de ajedrez.

Responsabilidad Social Empresarial del Tren Solar

«Desde que nació el programa la respuesta fue hermosa y este primer tramo de 2026 nos permitió perfeccionar la logística y darle un sentido de pertenencia único gracias al marco de Responsabilidad Social Empresarial del Tren Solar y el apoyo del gobernador Carlos Sadir», destacó la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruiz.

En ese sentido, Ruiz señaló que los pedidos llegan por nota a través del correo electrónico a la Secretaría y que «desde ese momento organizamos el viaje teniendo como objetivo, también, que las instituciones puedan mostrar en las estaciones lo que saben hacer frente a turistas de todo el mundo. Eso es un orgullo enorme», expresó.

El balance de este primer semestre de 2026 deja historias imborrables para muchos de los integrantes de clubes e instituciones participantes. Estos meses significaron la oportunidad de conocer la imponente Quebrada de Humahuaca. Poder contemplarla cómodamente sentados en un tren de última tecnología sustentable representa un derecho cumplido y un hito de integración para la provincia.

Ruiz agregó que la meta para lo que resta de 2026 es seguir potenciando los canales de la Secretaría de Gestión para garantizar que, mediante las acciones de RSE, la mayor cantidad de jujeños, grandes y chicos, tengan la oportunidad de conocer y disfrutar del Tren Solar.