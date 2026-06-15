Vecinos y turistas disfrutaron del lanzamiento de “Tardecitas Musicales en la Glorieta”

En una jornada marcada por el reencuentro de la comunidad con sus espacios históricos, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Provincia, puso en marcha la nueva propuesta cultural que proyecta recuperar la tradición de las retretas en Plaza Belgrano

El evento inaugural, contó con la actuación de la Banda Municipal “19 de Abril”, atrayendo a vecinos y turistas a la recientemente renovada Glorieta de la Plaza Belgrano. Esta iniciativa institucional surge con el firme propósito de fortalecer el uso cultural de este emblemático espacio público y ofrecer una alternativa de recreación gratuita al aire libre.

Durante el estreno, el director de Cultura del municipio, Joaquín López, subrayó la importancia de esta nueva propuesta cultural, “junto a la Secretaría de Cultura de la Provincia estamos lanzando este nuevo ciclo con el objetivo de ofrecer a la comunidad, algunos domingos del mes, la posibilidad de disfrutar de la música de nuestras bandas”.

El repertorio de la jornada no solo incluyó piezas patrias, sino también obras populares y folclóricas que resonaron en el corazón de la ciudad. Al respecto, López vinculó esta propuesta con el acervo histórico de la capital jujeña, señalando que la intención es representar lo que fueron las tradicionales retreta “sabemos que anteriormente ha sido histórico las tradicionales retretas en este lugar; y bueno, de alguna manera también para representar lo que fueron las retretas y disfrutar junto a los vecinos y a quienes nos visitan de conciertos brindados por nuestras bandas”.

Además del valor artístico, el ciclo busca resignificar la Glorieta como un punto neurálgico de encuentro social y expresión ciudadana. “Queremos que siga siendo un lugar para los vecinos, con una importante proyección artística, donde convivan propuestas espontáneas y actividades organizadas a lo largo del año”, afirmó el director de Cultura.

Desde la organización se adelantó que, si bien el debut estuvo a cargo de la banda municipal, la agenda futura incluirá a otras agrupaciones institucionales de la Policía, el Ejército y municipios vecinos. El ciclo tendrá una frecuencia de domingos de por medio, consolidándose como una cita fija en el calendario cultural de la ciudad.

Para finalizar, Joaquín López extendió una invitación a la ciudadanía para las próximas ediciones, “quiero agradecerles muchísimo a todo el equipo de la Municipalidad que siempre está firme en cada una de las actividades, e invito a los vecinos a apropiarse de nuestros espacios, a disfrutarlo y apoyar a nuestros artistas”. La próxima presentación está programada para el domingo 28 de junio en el mismo escenario.