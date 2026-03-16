Viajaban desde Jujuy: En La Rioja secuestraron hojas de coca

Personal dependiente del Escuadrón 58 “La Rioja” inspeccionó transportes de pasajeros procedentes de Jujuy con destino Mendoza, cuando detectaron paquetes con las hojas de coca.

Personal dependiente del Escuadrón 58 “La Rioja” inspeccionó transportes de pasajeros procedentes de Jujuy con destino Mendoza, cuando detectaron paquetes con las hojas de coca.

Durante el fin de semana, los gendarmes del Grupo “Talamuyuna” realizaban controles sobre el kilómetro 434 de la Ruta Nacional N° 38, cuando solicitaron la detención de un ómnibus de larga distancia. Al efectuar la requisa, se constató que una ciudadana transportaba entre sus pertenencias 40 paquetes que contenían 10 kilos de hojas de coca.

También, otro pasajero llevaba más envoltorios con un peso total de 5 kilos con la misma sustancia.

Con intervención a ARCA-DGA Delegación La Rioja, se secuestraron los elementos en infracción a la Ley 22.415.