Ante aumentos de estafas en San Pedro brindaron importantes recomendaciones 

Por estafas, para quienes quieran realizar denuncias o consultas entre otras situaciones cuentan con el área de Defensa del Consumidor de San Pedro de Jujuy.

El área de Defensa del Consumidor de San Pedro de Jujuy informó sobre las diferentes estafas, denuncias y consultas recibidas en los últimos meses y recordó a los vecinos los procedimientos para protegerse ante situaciones de riesgo.

El director de Defensa del Consumidor, Dr. Cristian Pinto, destacó que las denuncias pueden realizarse de manera presencial en Alberdi 441, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o de forma virtual a través de la página oficial del área, lo que permite a los vecinos que por motivos laborales no pueden asistir a las audiencias realizar los trámites desde su domicilio.

Pinto explicó que todas las compras, sean presenciales o virtuales, cuentan con garantía legal; es decir seis meses para productos nuevos y tres meses para usados. Además, recordó que en compras virtuales los consumidores tienen un plazo de 10 días para arrepentirse de la operación sin necesidad de dar explicaciones, utilizando el botón de arrepentimiento de la página de compra.

El director también alertó sobre estafas frecuentes, como llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos que ofrecen descuentos excesivos o beneficios engañosos. En estos casos, recomendó desconfiar y dirigirse directamente a la entidad bancaria o comercial que supuestamente representa la oferta. Asimismo, advirtió sobre personas que solicitan datos biométricos en los domicilios, especialmente de adultos mayores, modalidad utilizada para cometer fraudes financieros.

“Todo el asesoramiento y los procedimientos realizados por nuestra oficina son completamente gratuitos, y tienen como objetivo proteger los derechos de los consumidores en toda la región de San Pedro y alrededores”, aseguró el Dr. Pinto.