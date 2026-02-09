Venezuela: Denuncian el secuestro de Juan Pablo Guanipa horas después de haber sido excarcelado

María Corina Machado denunció que hombres fuertemente armados se llevaron por la fuerza al dirigente venezolano pocas horas después de su liberación.

Juan Pablo Guanipa fue secuestrado en Caracas, según denunció María Corina Machado, quien lanzó una alerta internacional pocas horas después de que el dirigente opositor recuperara su libertad. De acuerdo con su declaración, hombres armados vestidos de civil lo interceptaron y se lo llevaron por la fuerza.

La referente opositora aseguró que el hecho ocurrió en la urbanización Los Chorros, en la capital venezolana. Según precisó, un grupo de hombres fuertemente armados llegó en cuatro vehículos y actuó con violencia para llevarse al exdiputado.

Machado exigió su liberación inmediata y pidió visibilidad internacional frente a lo que calificó como un secuestro. Su mensaje encendió rápidamente las alarmas dentro y fuera de Venezuela, especialmente porque el episodio se produjo pocas horas después de que Guanipa fuera excarcelado.

La denuncia fue reforzada por su hijo, Ramón Guanipa, quien a través de X describió cómo se habría producido el hecho. “Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Simbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación». Con ese mensaje, aportó detalles sobre la presunta mecánica del operativo y profundizó el reclamo de una prueba de vida inmediata.

La denuncia del secuestro se suma a un contexto de fuerte confrontación entre el oficialismo y la oposición. El hecho de que se trate de un dirigente recientemente liberado profundiza la preocupación en sectores opositores y organizaciones que siguen de cerca la situación política venezolana.

Su liberación horas antes

El dirigente había sido liberado tras permanecer más de ocho meses detenido por motivos políticos. Su salida se dio en el marco de una serie de excarcelaciones que incluyeron a otros opositores cercanos a Machado.

La liberación fue confirmada por su hijo, Ramón Guanipa, quien celebró el reencuentro familiar y volvió a reclamar por la situación de los presos políticos en el país.

“Anuncio que mi papá fue excarcelado hace minutos. Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”. En el mismo mensaje, el joven destacó el impacto emocional del reencuentro, pero mantuvo un tono de reclamo institucional hacia las autoridades de Caracas.

Quién es Juan Pablo Guanipa

Guanipa, una de las figuras más visibles de la oposición, había sido detenido en mayo de 2025 tras un período de clandestinidad, en el marco de una escalada represiva que siguió a los eventos políticos de julio de ese año. Su detención fue denunciada a nivel internacional como arbitraria y motivada por fines políticos.

Al momento de recuperar su libertad, su familia reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Venezuela y volvió a exigir la liberación del resto de los detenidos: “Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de TODOS los presos políticos”, sentenció su hijo en el comunicado oficial.

La medida se da en un escenario de extrema sensibilidad, en el que el oficialismo comenzó a mostrar señales de apertura en las detenciones ante la presión internacional y del gobierno de los Estados Unidos.

La salida de Guanipa de los centros de reclusión es interpretada por analistas como un gesto clave en las negociaciones para una posible amnistía general, aunque la oposición advierte que todavía queda un largo camino para normalizar la situación institucional y garantizar la seguridad de todos los dirigentes que permanecen encarcelados por su disidencia política.

