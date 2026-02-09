El intendente Jorge entregó equipamiento a la delegación de Villa Jardín de Reyes

En un acto desarrollado junto a funcionarios municipales, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, realizó la entrega de cinco motoguadañas destinadas a reforzar las tareas de desmalezado en Villa Jardín de Reyes y presentó oficialmente a Silvia Insaurralde como nueva directora de la Delegación Municipal de la localidad.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó el recorrido y la trayectoria de la nueva funcionaria, quien asumirá en reemplazo de Roberto Soraire. “Ha sido una excelente funcionaria del municipio. Ella viene a asumir esta función en reemplazo de Roberto Soraire, que ha sido un muy buen delegado y ahora tendrá una responsabilidad en el área de Gobierno”, expresó Jorge.

En ese sentido, remarcó que Insaurralde no solo cuenta con experiencia dentro del ámbito municipal, sino que además es vecina del sector, lo que permitirá fortalecer el vínculo con la comunidad. “Conoce muy bien los problemas de la zona y creo que va a generar una muy buena empatía con la comunidad”, sostuvo el intendente, al tiempo que consideró que se inicia “una nueva etapa en la Delegación Municipal de Reyes”.

En el marco del encuentro, Jorge también invitó a vecinos y emprendedores a sumarse a una nueva edición del tradicional “Jueves de Comadre”, evento característico de la zona que convoca a la comunidad para celebrar el Carnaval y fomentar el trabajo de los emprendedores locales.

Como parte del fortalecimiento operativo de la delegación, el intendente hizo entrega de cinco motoguadañas, equipamiento complementario y herramientas manuales destinadas a reforzar las tareas de mantenimiento urbano. “Reciben un equipamiento muy necesario para poner en condiciones la Villa, lo que tiene que ver con una actitud de fortalecer esta institución”, señaló.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio, explicó que desde el municipio se continúa renovando el parque de herramientas en distintas delegaciones. “La semana pasada se adquirieron once motoguadañas, de las cuales cinco se entregan hoy en Reyes”, detalló, y destacó que se trata de equipos de “primer nivel”, indispensables para afrontar el crecimiento de la vegetación durante la época estival.

Finalmente, la nueva directora de la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, Silvia Insaurralde, agradeció el acompañamiento del intendente y manifestó su compromiso con la comunidad. “Lo vamos a hacer muy bien para el engrandecimiento de la familia municipal”, afirmó.