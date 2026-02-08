Venderán entradas para la Copa Argentina en el estadio “23 de Agosto”

El martes 10, desde las 11 hasta las 18 horas, y el miércoles 11, entre las 11 a las 18 horas son los horarios establecidos para el expendio de entradas.

Las entradas para el partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero por Copa Argentina estarán a la venta en el estadio “23 de Agosto” de barrio Luján.

Los precios establecidos para las entradas, son los que se detallan a continuación:

Popular: $ 50.000.

Popular (menores hasta 11 años): $ 40.000.

Platea: $ 70.000.

Es importante recordar, que el partido por Copa Argentina tendrá lugar el día miércoles 11 de febrero, en el estadio “Padre Martearena” de Salta, a partir de las 21:15 horas.