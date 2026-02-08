Gobierno de Jujuy y gremios, en una sinergia por el techo propio para trabajadores

Con el propósito de dinamizar su política habitacional, el Gobierno de Jujuy se afirma en la sinergia público-privada y, bajo este esquema, el Estado provincial no solo avanza en la construcción de viviendas, sino también en el fortalecimiento de vínculos institucionales con las entidades gremiales que representan a los trabajadores jujeños.

Un ejemplo concreto de ello, es el reciente acuerdo celebrado entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) y la Asociación del Personal Legislativo (APL) para la construcción de los primeros 20 departamentos de 128 proyectados en terrenos de la Legislatura ubicados en Alto Comedero. Es oportuno recordar, que el mismo camino adoptaron el sindicado que nuclea a trabajadores mercantiles y el Colegio de Arquitectos.

Este modelo está abierto a otros gremios y entidades dispuestos a contribuir para que la casa propia deje de ser un anhelo de largo plazo y se convierta en una realidad tangible, merced a esfuerzos compartidos.

La secretaria general de APL, Alicia Mamaní, puso en valor los progresos que experimenta el plan habitacional destinado a los trabajadores de la Legislatura, al que calificó como un “hecho histórico” para el acceso a la vivienda. “Estamos prácticamente en el inicio de obra”, enfatizó.

Además, hizo un amplio reconocimiento a la política habitacional definida por el gobernador de la provincia, Carlos Sadir; el acompañamiento institucional del vicegobernador y titular de la Legislatura, Alberto Bernis; y al IVUJ como eje articulador. “Tenemos muchos compañeros y compañeras que aún no cuentan con techo propio, por eso este convenio es fundamental”, afirmó.

En otro orden, la dirigente exteriorizó su expectativa de que en 18 meses se podría proceder a la entrega de las unidades habitacionales para las cuales hay un listado de aproximadamente 80 empleados legislativos que completaron la documentación requerida.

En cuanto al emplazamiento previsto para el complejo habitacional, explicó que “es un predio perteneciente a la Legislatura, donde actualmente hay un campo deportivo y recreativo. “Como gremio tenemos allí un espacio que seguimos utilizando y allí se llevará adelante la construcción”, precisó.

Finalmente, Mamaní recalcó que “esta operatoria se enmarca en un plan de convenios impulsado por el Gobierno de la provincia con distintos gremios”.