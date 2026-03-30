«Vean lo que hicimos con su comando aéreo»: Irán muestra un avión destruido de EE.UU.

«Ya es hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses», manifestó el canciller iraní.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, publicó este lunes la foto de un avión estadounidense destruido, y lanzó una advertencia tanto a Washington como a sus aliados en la región que le prestan apoyo en materia de defensa.

«Irán respeta al reino de Arabia Saudita y lo considera una nación hermana. Nuestras operaciones están dirigidas contra los agresores enemigos que no respetan ni a los árabes ni a los iraníes, ni tampoco pueden brindar seguridad alguna», comenzó su mensaje en X.

«Solamente vean lo que hicimos con su comando aéreo», agregó, en referencia a la aeronave estadounidense destruida. «Ya es hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses», subrayó. (RT)