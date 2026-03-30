Reventa de huevos: Nueva salida laboral en el país con mayor consumo del mundo

Los argentinos consumen 398 huevos pér capita anuales. Por eso los productores avícolas abrieron 1500 locales que venden sólo huevos. Un cajón de 12 maples y 300 huevos se consigue a $42.000 al por mayor. Denuncian contrabando de Brasil, Paraguay y Bolivia.

El consumo de huevo no para de crecer en la Argentina. La Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) confirmó que en 2024 se consumieron 363 unidades per cápita, mientras que en 2025 se consumieron 398 huevos per cápita, es decir, 35 huevos más por persona. Estas cifras convirtieron a Argentina en el país que más consume huevos de todo el mundo. El furor por los huevos generó varios negocios para los que buscan trabajo.

La producción de huevos creció más del 18% en los últimos dos años en la Argentina. Pasó de 17.433 millones de huevos en 2024 a casi 19.000 millones en 2025, lo que equivale a subir de 553 a 610 huevos por segundo, con un aumento del 8,82%. El parque productivo creció de 57,7 millones de aves en 2024 a 62,71 millones en 2025, un incremento del 8,68%, con predominio de producción de huevo blanco (74%) frente al marrón (26%).

Javier Prida, presidente de CAPIA, señaló a BAE Negocios: «La venta de huevos crece, hay 1.500 locales exclusivos de dueños de avícolas. Algunos hasta ofrecen la modalidad de franquicia. A eso se suma la comercialización informal de gente que pierde su trabajo y sale en su moto o auto a vender huevos, si bien siempre existió ahora se ve más en todos lados».

Contrabando de huevos

Es tal el furor por aprovechar el boom del huevo que hasta cruzan desde la frontera con maples y cajones. «Crece el aumento de importaciones formales e informales: el ingreso de huevos desde países vecinos -incluido contrabando- representó el 0,7% de la producción nacional, equivalente a 133 millones de huevos, con un salto del 665%, situación que el sector vincula con riesgos sanitarios, impacto social en pequeñas economías y competencia desleal. Están llegando huevos de Bolivia, Paraguay y algo de Brasil. Si bien han bajado un poco, entran volúmenes considerables de Bolivia y Paraguay», dijeron en CAPIA.

Buscado por todos los niveles sociales, aunque se nota un crecimiento más fuerte en las clases altas, crece también en los niveles socioeconómicos más bajos. «El huevo paso de ser el enemigo público número uno a ser la proteína más económica consumida por sus enormes beneficios. El que no puede comprar un kilo de carne, sabe que si come huevos se alimenta. Si bien la reventa de huevos explotó con la pandemia, se mantuvo y está en crecimiento», contó Jesica Bruzzone, pertenece a una familia productora avícola.

Los productores avícolas ante el gran consumo empezaron a idear grandes promos y ofertas. Algunos aprovechan las promos para comprar en grupo con madres de la escuela, vecinos o compañeros de trabajo y otros las buscan para revender.

En el barrio de Villa Devoto, en Tinogasta 5215 un productor avícola ofrece con la compra de 4 maples dan precio mayorista. Por ejemplo, los que busquen comenzar un emprendimiento, un maple de 30 huevos chicos sale $3.500 y los 4 quedan en $14.000. Todos los precios son en efectivo.

Si se prefiere los número 1, más grandes, blancos salen $4.750 cada maple al comprar 4 y si prefiere huevos color número 1 cotizan a $5.750 el maple de 30 huevos.

Los precios son más económicos si se compran por cajón. Un cajón que trae 12 maples (300 huevos) el tamaño más chico blanco cuesta $42.000. Si se busca el mediano, número 2 de color blanco, el cajón llega $51.000; en cambio si se compran 300 huevos de tamaño 1 blanco sale $57.000 el cajón.

Para los que pueden tener clientes con mejor poder económico, el cajón con 12 maples con 300 huevos órganicos salen $96.000 y si son gallinas libres a campo el cajón cuesta $126.000.

Albumina: la proteína natural más buscada

Para los que busquen proteínas para tener más músculo, ya no hacen falta comprar esos grandes frascos con conservantes y aditivos. «Está creciendo el consumo de albuminas que son claras de huevo en polvo, 100% proteínas, sin aditivos. No sólo las consumen los jóvenes, los adultos mayores también. Se toman con agua o con leche fría con una infusión. Da proteína y energía y evita que se deteriore la masa muscular. El pote con 908 gramos vale $30.000», explicó Bruzzone. Un nicho que puede tener buena venta para los revendedores en gimnasios y para el adulto mayor.

Reclamos al Gobierno: vacunas contra la afluenza aviar

Desde CAPIA hacen dos pedidos al Gobierno: «Somos el primer país consumidor del mundo de huevos y hace 4 años que reclamamos que se nos autorice la vacunación de los animales contra la influenza aviar de alta patogenicidad. Necesitamos vacunar a los animales porque la influenza es cada vez más fuerte. Tras la pérdida, por tercera vez del estatus sanitario de Argentina ante la OMSA y la detección de brotes en establecimientos comerciales de Buenos Aires y Córdoba, desde CAPIA decimos que la estrategia de no vacunar ha quedado obsoleta y sólo conduce a la quiebra de los productores. No estamos vacunando y el tener influenza aviar nos cierra los mercados. No vacunar es arriesgar el acceso de la mayor proteína animal que consumen los argentinos», explicó Javier Prida a BAE Negocios.

Sumó el otro pedido: «El huevo es la única proteína de origen animal que paga 21% de IVA, a diferencia de la carne roja o cerdo que paga 10,5% de IVA. Esto genera una deslealtad comercial frente a todas las proteínas, se perjudica al consumidor y se genera informalidad», explicaron desde CAPIA. Es necesario cuidar a las gallinas, para poder proteger al productor y en especial al consumidor.

No se sabe si el boom del huevo llegó para quedarse, pero mientras tanto, crecen los negocios que lo tienen como foco.

(www.baenegocios)