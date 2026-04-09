Varios países preocupados por la situación en el Líbano solicitan alto el fuego

Se expresaron representantes de China, Francia, Pakistán y Reino Unido. Pakistán condenó este jueves la agresión israelí contra el Líbano, calificándola de grave violación del derecho internacional y la soberanía regional.

“Las acciones israelíes socavan los esfuerzos internacionales para establecer la paz y la estabilidad en la región y constituyen una flagrante violación del derecho internacional y los principios humanitarios fundamentales”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Pakistán instó a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes y concretas para poner fin a la agresión israelí y reiteró su inquebrantable solidaridad con el gobierno y el pueblo del Líbano, al tiempo que apoya la soberanía e integridad territorial del país.

Contacto con Francia

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, recibió este jueves una llamada telefónica del presidente francés, Emmanuel Macron. Ambas partes expresaron su profunda preocupación por la continua agresión en el Líbano, según informó la Oficina del Primer Ministro.

Durante la conversación, ambos líderes destacaron la urgente necesidad de poner fin a la violencia y los asesinatos en el Líbano para restablecer la paz en toda la región, indicó la oficina en un comunicado.

La voz británica

La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, declaró el jueves estar “profundamente preocupada” por la escalada de ataques israelíes contra el Líbano, y expresó su esperanza de que el Líbano se incluya en el actual alto el fuego.

“Hemos visto las consecuencias humanitarias, el enorme desplazamiento masivo de personas en el Líbano. Por lo tanto, deseamos fervientemente que el alto el fuego se extienda al Líbano”.”, declaró a Sky News en una entrevista matutina.

Al ser preguntada sobre su opinión acerca de las amenazas de aniquilar “toda una civilización” por parte del presidente estadounidense Donald Trump, Cooper afirmó que tales amenazas son “completamente erróneas”.

“Creo que ese tipo de retórica incendiaria puede tener consecuencias igualmente incendiarias”, expresó, según un amplio informe de Xinhua que toma la Agencia Noticias Argentinas.

Reconociendo que Gran Bretaña y Estados Unidos siguen siendo socios, afirmó que su país puede “tomar decisiones diferentes” a las de Estados Unidos en diversos asuntos, y agregó: “No podemos delegar nuestra política exterior en nadie más, pero siempre trabajaremos con esas alianzas”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se encuentra actualmente de visita en los países del Golfo para discutir los esfuerzos diplomáticos sobre el alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Aunque hay un alto el fuego en vigor, aún queda mucho trabajo por hacer para reabrir el estrecho, según declaraciones suyas recogidas por los medios británicos el miércoles.

Opinión china

Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó el jueves a las partes pertinentes a mantener la calma y actuar con moderación para contribuir a la desescalada de la situación regional tras los ataques aéreos israelíes del miércoles, que dejaron cientos de muertos y heridos en el Líbano.

La portavoz Mao Ning pronunció estas declaraciones en una rueda de prensa diaria en respuesta a una pregunta relacionada. La soberanía y la seguridad del Líbano no deben ser violadas, y la vida y los bienes de los civiles deben ser protegidos, afirmó Mao.

“Esperamos que todas las partes aprovechen el alto el fuego temporal como una oportunidad para resolver las disputas por medios políticos y diplomáticos y poner fin a las hostilidades”, añadió Mao.

La condena de la ONU

La ONU condena con Bvehemencia los ataques masivos de Israel contra el Líbano que provocaron un número significativo de víctimas civiles, afirmó el miércoles el portavoz adjunto del secretario general de las Naciones Unidas Farhan Haq.

“La ONU condena en términos enérgicos la pérdida de vidas civiles” y sigue pidiendo a todas las partes hacer uso de los canales diplomáticos, cesar las hostilidades y comprometerse de nuevo con la implementación total de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad (en 2006), declaró Haq en una rueda de prensa diaria. (NA)