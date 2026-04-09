ANSES: Calendario de pagos del viernes 10 de abril

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana inician los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de PNC.

Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos terminados en 0 y 1 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones con documentos finalizados en 0 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 0.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 0.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las finalizaciones de documento hasta el 12 de mayo.

¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.