UTEDYC Jujuy señaló que la reforma laboral es “un retroceso que quita salarios y derechos”

La Seccional Jujuy de UTEDYC rechazó el proyecto de reforma laboral y sostuvo que se trata de “un retroceso, nada de modernización”, al tiempo que denunció que el verdadero objetivo es “un aumento de la rentabilidad de las empresas” que se lograría “a costa de pagar menos salarios”.

La Seccional Jujuy de UTEDYC rechazó el proyecto de reforma laboral y sostuvo que se trata de “un retroceso, nada de modernización”, al tiempo que denunció que el verdadero objetivo es “un aumento de la rentabilidad de las empresas” que se lograría “a costa de pagar menos salarios”.

UTEDYC Jujuy remarcó que el proyecto no mejora las condiciones de trabajo ni promueve el empleo, y advirtió que implica “el sometimiento” y “la pérdida de todas las herramientas que tiene el trabajador individualmente y colectivamente para defenderse”.

Desde UTEDYC señalaron que la iniciativa en discusión “no se presenta como una ley que va a mejorar la vida o las condiciones de trabajo”, sino que «por el contrario, parte de una lógica de sacrificio para los trabajadores».

Premisa falsa

“Como que hay que hacer este sacrificio para, de este modo, llegar después a un resultado virtuoso, que sería el crecimiento del empleo registrado, el desarrollo de la economía en general, y eso es lo falso”, expresó el sindicato.

En esa línea, el gremio fue categórico: “No sólo es un perjuicio concreto, en la medida que se quitan derechos para los trabajadores y las trabajadoras, sino que además está basado en una premisa falsa”.

Rechazó de plano el argumento de que una reforma laboral pueda generar empleo. “Nunca una legislación laboral es la causa del crecimiento del empleo. Invariablemente, depende de la política económica”.

Cierre de empresas

Asimismo, el sindicato añadió que el contexto actual demuestra lo contrario a lo que se proclama: “Hoy estamos viendo las consecuencias de esta política económica con cierre de empresas, con pérdida de puesto de trabajo”.

De tal manera, el gremio advirtió que, aun si se aprobara la reforma “tampoco se van a crear puestos de trabajo”.

“El objetivo declamado de la ley, que es evitar la pérdida de puestos de trabajo, o incluso incentivar las contrataciones del puesto de trabajo, no va a ocurrir”, sostuvo la Seccional de UTEDYC.

Artículo polémico

Respecto del artículo vinculado a las licencias por enfermedades, cuya incorporación generó polémica, UTEDYC Jujuy sostuvo que su retiro no modifica el espíritu general del proyecto.

“Fue solo un botón de muestra del verdadero contenido de la reforma laboral, que es absolutamente regresivo, con casos tan o más graves que el contenido en ese artículo”, señaló el gremio.

Sin debate

Finalmente, UTEDYC Jujuy cuestionó la forma en que se llevó adelante el tratamiento legislativo. “No se discutió de cara a la sociedad, no le dieron el tratamiento necesario, acorde a una ley que va a transformar las relaciones laborales en caso de aprobarse”.

La declaración concluyó al señalar que esta situación deja “muchísima gente del otro lado que está con muchísimas dudas respecto a qué va a pasar con su propia situación”.

(sitio Gremial)