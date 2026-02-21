Alerta amarilla por tormentas en Jujuy y siete provincias

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional alcanza también a sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, San Luis, Mendoza y La Pampa, con la posibilidad de lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca sectores de siete provincias del centro y norte del país, con pronóstico de lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo.

Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 40 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en algunas localidades. El SMN advirtió que se trata de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las zonas alcanzadas por la alerta son:

-Jujuy: centro y sur provincial.

-Salta: franja centro-este y este.

-Catamarca: sector central con extensión hacia el este.

-Córdoba: centro-norte provincial.

-San Luis: región central.

-Mendoza: este provincial.

-La Pampa: norte y noroeste.

-Tucumán: casi la totalidad de la provincia.

El organismo recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas ante la posibilidad de tormentas fuertes en las próximas horas.