UTEDYC Jujuy respaldó acuerdo de CGT Regionales en defensa de derechos y empleo

La Seccional Jujuy de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) respaldó el acuerdo alcanzado por las Regionales de la CGT de Jujuy y Salta para fortalecer la defensa de los derechos laborales, proteger el empleo y construir una agenda estratégica común para el Noroeste Argentino (NOA).

La Seccional Jujuy de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) respaldó el acuerdo alcanzado por las Regionales de la CGT de Jujuy y Salta para fortalecer la defensa de los derechos laborales, proteger el empleo y construir una agenda estratégica común para el Noroeste Argentino (NOA).

La secretaria general de UTEDYC Jujuy, Mariana Mejía Sarmiento, participó del encuentro realizado el 3 de julio en la ciudad jujeña de Perico con la presencia de referentes gremiales de organizaciones de ambas provincias.

Tras el encuentro, UTEDYC Jujuy respaldó la declaración conjunta de las Regionales de la CGT de las dos provincias, en la que las organizaciones afirmaron que “la unidad del movimiento obrero organizado es el único camino para la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores en el contexto socioeconómico actual”.

Unidad regional

UTEDYC Jujuy destacó que el acuerdo establece “un marco general de cooperación, articulación y apoyo mutuo entre ambas regionales”, orientado a unificar posiciones, compartir diagnósticos sectoriales y coordinar acciones frente a las problemáticas laborales, sindicales y económicas de Jujuy y Salta.

El sindicato jujeño acompañó el propósito expresado por las Regionales de avanzar con una agenda común para la región, basada en la organización gremial y el trabajo conjunto.

UTEDYC Jujuy remarcó que las representaciones plantearon “la necesidad urgente de analizar los sectores productivos clave que comparten o impactan a ambas provincias”, con especial atención sobre la generación de empleo y las condiciones laborales.

Agenda laboral

El documento conjunto propone analizar el impacto de las inversiones mineras en la región, exigir el cumplimiento de los cupos de mano de obra local y promover la capacitación de las trabajadoras y los trabajadores de la zona, indicó UTEDYC Jujuy.

La declaración también resaltó el compromiso de monitorear la situación laboral y paritaria en actividades de relevancia compartida, como “el tabaco, el azúcar, la actividad vitivinícola, el comercio y el turismo interprovincial”.

UTEDYC Jujuy respaldó además la decisión de elaborar un diagnóstico técnico común sobre las consecuencias de la paralización de la obra pública y el freno de los fondos nacionales destinados a la construcción y al empleo indirecto en el NOA.

Frente a las reformas laborales, el sindicato comunicó que las Regionales acordaron coordinar “una postura común y acciones conjuntas” ante los cambios legislativos nacionales, entre ellos “el impacto del RIGI o modificaciones en la ley de contrato de trabajo”.

UTEDYC Jujuy señaló que el acuerdo contempla la creación de un corredor formativo entre los centros de capacitación de ambas CGT, con talleres destinados a los oficios requeridos por el mercado laboral del Norte Grande.

También destacó la propuesta de reunir datos sobre la informalidad laboral y desarrollar “campañas de concientización o esquemas de fiscalización conjunta”.

Salud y acción

UTEDYC Jujuy subrayó que las organizaciones definieron la salud como “un tema crítico e irrenunciable para ambas regionales”.

En ese marco, el acuerdo plantea analizar “la situación crítica del sistema de salud privado/sindical en el interior del país”, el costo de los medicamentos y la posibilidad de establecer convenios de reciprocidad para las personas afiliadas que se trasladan entre Jujuy y Salta.

UTEDYC Jujuy informó además que las Regionales propusieron realizar el 7 de agosto de 2026 un plenario del NOA, con participación de las CGT de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, en un lugar todavía por definir.

El sindicato difundió finalmente el compromiso de mantener el intercambio técnico de información y convocar una nueva mesa de trabajo para evaluar las acciones derivadas del encuentro.

UTEDYC Jujuy reafirmó así el mensaje central de la declaración: “Es necesario que el movimiento obrero sea ejemplo de un movimiento en acción”, mediante la unidad, la organización y la gestión conjunta ante organismos provinciales y nacionales.