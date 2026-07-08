La billetera de YPF ya rinde más que dejar los pesos en Mercado Pago y que un plazo fijo de banco líder

La billetera virtual de YPF se consolidó en el mercado con una tasa de rendimiento que supera tanto a Mercado Pago, que es la principal fintech del país, como a los plazos fijos de varias entidades bancarias tradicionales más importantes de la Argentina.

Se trata de una carrera por la captación de saldos digitales que sumó un competidor de peso que promete alterar el tablero financiero local.

Esta estrategia se enmarca en una serie de medidas que tomó la petrolera a través de YPF Digital y sus socios financieros. El objetivo es incrementar la propuesta de valor y seguir evolucionando su ecosistema digital, incorporando nuevas prestaciones más allá de las soluciones de pago innovadoras que amplían el alcance de la APP YPF y simplifican la experiencia de los usuarios dentro y fuera de las estaciones de servicio.

En términos de rentabilidad, la aplicación de la compañía ofrece actualmente una tasa del 19%, un rendimiento que tracciona con fuerza la adopción en el mercado: según datos internos, se suman unos 3.000 usuarios por día a la funcionalidad de la cuenta remunerada. Este porcentaje de remuneración de saldos la posiciona por encima de Mercado Pago, que rinde un 17,5%.

Esa agresiva propuesta de YPF también le permite posicionarse por encima de otras billeteras digitales como Personal Pay (17,73%), Prex Argentina (17,27%), iEB+ (16,96%) u otras como Lemon Cash (15,77%) o N1U (15,69%), según el relevamiento de mercado.

La brecha es igualmente marcada cuando se la compara con el sector bancario tradicional. Entre los bancos líderes, los que menos tasa nominal anual (TNA) pagan por las colocaciones de plazos fijos tradicionales a 30 días son Banco Santander y Patagonia, con un 16%, Banco Credicoop y Banco Galicia con un 17,5%, o el Banco Ciudad, que ofrece un 17% anual, según los últimos datos disponibles del Banco Central. Las únicas entidades que se ubican en niveles similares son Banco Provincia y Banco Macro.

Billetera de YPF: acciones al alcance de la mano

En el marco de esta transformación digital, la petrolera controlada por el Estado planea dar un paso inédito para el mercado de capitales local. El presidente y CEO de la firma, Horacio Marín, anticipó que a partir del 8 de agosto los usuarios podrán comprar acciones de la compañía directamente desde la aplicación móvil, eliminando las barreras e intermediarios tradicionales para los pequeños ahorristas.

Esta nueva funcionalidad busca democratizar el acceso a los papeles de la principal corporación energética de la Argentina. De este modo, cualquier cliente que disponga de saldo en su cuenta remunerada podrá convertirse en accionista con apenas unos clicks, transformando una herramienta de pago y fidelización en una plataforma de inversión directa en la economía real.

En sintonía con la expansión de sus fronteras digitales, YPF selló un acuerdo estratégico con Mastercard para lanzar una tarjeta prepaga propia vinculada de forma exclusiva a la aplicación. Esta herramienta permitirá a los usuarios utilizar los fondos de su cuenta virtual no solo dentro de la red de estaciones de servicio, sino en cualquier comercio físico o electrónico del mundo que acepte la red de la multinacional financiera.

La iniciativa representa un salto cualitativo para la digitalización de la compañía, ya que transforma la billetera en un medio de pago universal. Con este plástico, físico o virtual, la empresa busca fidelizar aún más a su base de clientes, otorgando beneficios adicionales y facilidades transaccionales que compiten de manera directa con el ecosistema bancario tradicional y las billeteras nativas.

El crecimiento de la herramienta digital se apoya en una comunidad masiva de usuarios en todo el territorio nacional. Desde la petrolera explicaron que la plataforma de fidelización ya supera los 3 millones de usuarios digitalizados, lo que demuestra la capilaridad de la marca.

Asimismo, la infraestructura financiera montada sobre la aplicación cuenta con más de 2 millones de CVU activas y muestra un nivel de transaccionalidad elevado para el sector local, registrando picos superiores a los 250 pagos por minuto en las horas de mayor demanda en los surtidores y tiendas de la red.

(iprofesional)