UTA acató la conciliación obligatoria y habrá colectivos en todo el país

La medida rige desde las 0 de este miércoles por 15 días y frena la huelga anunciada por la UTA en reclamo de un acuerdo salarial similar al del AMBA.

El Gobierno nacional dictó este martes la conciliación obligatoria en el conflicto salarial del transporte y dejó sin efecto el paro de colectivos que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) había anunciado para este miércoles en el interior del país.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Trabajo y comunicada oficialmente por el Ministerio de Capital Humano. La conciliación comenzará a regir desde las 0 de este miércoles y tendrá una vigencia de 15 días, período durante el cual las partes deberán retomar las negociaciones y abstenerse de adoptar medidas de fuerza.

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP)”, señaló el comunicado oficial.

El sindicato había anticipado una medida de fuerza en caso de no alcanzar un acuerdo salarial para el interior del país similar al firmado recientemente para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La amenaza de paro generó preocupación en distintas provincias por el impacto en el servicio de transporte urbano e interurbano.

Con la conciliación obligatoria, el servicio de colectivos funcionará con normalidad en todo el interior del país, mientras el Gobierno busca encauzar la negociación entre el gremio y las empresas del sector para destrabar el conflicto salarial.

(Cadena3)