Jujuy Básquet se prepara para los próximos partidos con una mentalidad ganadora

Oscar «Chispa» Vaquera, jefe de equipo de Jujuy Básquet, se mostró confiado y optimista de cara a los próximos partidos del equipo.

«El viernes tenemos un partido importante contra un equipo que viene puntero, y el sábado jugamos contra Barrio Parque, un histórico de la categoría», dijo Vaquera, destacando la importancia de estos encuentros.

Además destacó el apoyo incondicional de la hinchada jujeña: «Estamos jugando a estadio lleno todos los partidos y no solo eso, también se hace sentir, es un apoyo muy importante el que tenemos. La gente de Jujuy es apasionada y siempre nos da un empujón anímico importante, lo que nos motiva a dar nuestro mejor esfuerzo en la cancha».

Sobre el partido del sábado, Vaquera se mostró contundente, «es un equipo fuerte, con muchas opciones y nosotros tenemos que estar preparados para dar un buen partido. El plan es ganar los dos partidos, porque son partidos locales donde nosotros queremos ganar. Queremos hacer una buena presentación en casa y darle una alegría a nuestra gente, que siempre está apoyándonos».

Vaquera también habló sobre el cansancio del equipo, pero se mostró confiado en la capacidad de sus jugadores, «el plan de la tienda es muy bien, el cansancio normal de una liga tan exigente, con viajes por los partidos están seguidos y bueno Bruno Conti en plena recuperación, ya así que creo que vamos a contar con todos. Estamos trabajando duro para estar en la mejor forma posible y enfrentar a estos rivales».

Luego destacó la importancia de la concentración y la mentalidad ganadora, «tenemos que estar concentrados en cada partido, no podemos relajarnos. La Liga es muy pareja y cualquier equipo puede ganar. Tenemos que estar preparados para enfrentar a cualquier rival y dar nuestro mejor esfuerzo, porque solo así podremos alcanzar nuestros objetivos».

Vaquera también habló sobre el clásico contra Salta Basket y señaló, «es un clásico, es un lindo clásico, como te digo, gracias a Dios se armó un lindo clásico, así que lo esperamos ver en base al marco que va haber en el estadio, sabemos, vamos a ser mayoría, es lindo jugar con mucho público».

Sobre la clasificación, Vaquera se mostró realista, destacando, nosotros en base a los resultados, en base a ver cómo vemos el equipo y a lo que pensamos en nuestro techo, tenemos que tratar de llegar a un sexto o quinto lugar. Y ahí sería una buena fase regular, pero como te digo va cambiando partidos por partidos nosotros, ahora estamos séptimos ganando estos dos partidos nos colocamos un poquito más arriba. Vamos a ir viendo pero la idea es obvia, entrar a los playoffs y segundo en la mejor ubicación».

El equipo se está preparando para enfrentar a los próximos rivales con una mentalidad positiva y un plan de juego claro. «Estamos trabajando en la defensa y en la ofensiva para estar preparados para cualquier situación», dijo Vaquera.

La hinchada de Jujuy Básquet está ansiosa por ver a su equipo en acción y espera que puedan hacer una buena presentación en la liga. «La gente está muy ilusionada y nosotros queremos darle una alegría», concluyó Vaquera.

El próximo partido es el viernes contra un equipo que viene puntero, y el equipo está listo para enfrentar el desafío.

El equipo está trabajando duro para alcanzar sus objetivos y la hinchada está expectante. ¿Podrá Jujuy Básquet hacer una buena presentación en la liga? Solo el tiempo lo dirá.

Por Nicolás Agustín Casas