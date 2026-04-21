Urgente: Fuerte operativo de rescate en el Nevado del Chañi para salvar a un hombre desbarrancado

Bomberos de la División Rescate y Salvamento, junto a personal del CEOP y Defensa Civil, encabezan un complejo operativo en las cercanías del paraje Pie del Chañi.

La alerta se activó tras el accidente de Damián S., quien sufrió una caída en una zona de muy difícil acceso, lo que movilizó una dotación especializada hacia la localidad de León para iniciar las tareas de auxilio.

Tras localizar al sujeto de iniciaron las tareas de extracción y ​en las primeras horas de este martes, se envió un refuerzo de brigadistas para sumarse a la comitiva que trabajó durante la madrugada en la zona de encrucijada.

El equipo de rescate, que cuenta con el apoyo de guías locales, mantiene contacto permanente para coordinar la extracción segura del damnificado en un área de geografía hostil y clima cambiante.

​La noticia se encuentra en pleno desarrollo mientras las fuerzas de seguridad continúan realizando las maniobras de descenso.

Se espera que en las próximas horas esta persona pueda ser puesto a salvo y trasladado a un centro asistencial, una vez que la comitiva logre completar el traslado terrestre hacia un punto de evacuación médica.