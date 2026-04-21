Sadir refuerza el equipamiento de los municipios del interior

Municipios de Valles y Yungas recibieron maquinaria e insumos técnicos para optimizar las tareas de higiene urbana, fundamentales en la estrategia de prevención contra enfermedades como el dengue y la fiebre chikungunya.

En un acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir, la provincia realizó una importante entrega de maquinaria a municipios y comisiones municipales de la región Valles y Yungas, con el objetivo de fortalecer las tareas de higiene urbana y prevención sanitaria.

El equipamiento, que incluye desmalezadoras y kits de fumigación, resulta fundamental para intensificar la lucha contra el dengue y la fiebre chikungunya en el territorio jujeño.

La ceremonia tuvo lugar en la plaza central de Pampa Blanca, y contó con la participación del ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el intendente anfitrión, Bruno Monzón; el presidente de Agua Potable, Juan Carlos García, además de legisladores e intendentes vecinos.

Inversión en salud y mantenimiento urbano

Durante el encuentro, el mandatario provincial destacó que la entrega responde a gestiones previas realizadas por los jefes comunales ante la Casa de Gobierno.

«Son herramientas vitales para el trabajo diario de los municipios en el mantenimiento de espacios verdes», señaló Sadir, subrayando la importancia de estas acciones para mitigar la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos.

Los municipios y comisiones que recibieron equipamiento fueron: Aguas Calientes, Caimancito, Calilegua, El Fuerte, El Piquete, El Talar, La Esperanza, La Mendieta, Pampa Blanca, Puesto Viejo, Rodeito, Rosario de Rio Grande, Santa Clara y Yuto.

Como parte de su agenda en la localidad, el gobernador recorrió la Escuela Primaria N° 55 «Patricias Jujeñas», un establecimiento histórico de 139 años que fue refaccionado y ampliado integralmente bajo el programa PROMACE.

Cabe destacar que, en materia de servicios esenciales, Agua Potable de Jujuy avanza, en Pampa Blanca, con la extensión de la red en los sectores periféricos de la localidad. La obra, que contempla el diseño de ingeniería y conexiones domiciliarias en los barrios 1° de Agosto y Esperanza, beneficiará de forma directa a más de 200 familias una vez finalizada.

Por último, Sadir destacó los avances de los trabajos en la Ruta 34, una arteria que calificó como la «columna vertebral» del tránsito regional. Tras una parálisis de más de 10 años, la provincia apuesta a inaugurar el primer tramo antes de finalizar el año. «Esta obra le va a cambiar la vida a la gente de la región», aseguró el mandatario.

“Una solución definitiva para los vecinos” Por su parte, el intendente local, Bruno Monzón, resaltó la importancia del equipamiento para los municipios, y puso en valor la transformación de la Escuela N° 55, una institución con 139 años de historia que hoy cuenta con instalaciones modernas para la comunidad educativa. Asimismo, subrayó que la nueva red de agua potable representa una solución definitiva para los vecinos, garantizando el acceso a un servicio esencial que la ciudad demandaba.