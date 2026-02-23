El último informe del Idecba revela que un hogar tipo en Buenos Aires necesita entre $2.201.157 y $7.043.703 mensuales para ser considerado de clase media, reflejando la creciente presión económica.

El costo de vida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue presionando fuertemente los bolsillos de las familias porteñas. Según el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), correspondiente a enero de 2026, un hogar tipo requirió ingresos mensuales de entre $2.201.157 y $7.043.703 para integrarse al segmento de clase media (o sector medio).

El cálculo se basa en una familia modelo compuesta por una pareja de 35 años (ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda) con dos hijos de 9 y 6 años. Por debajo de ese rango se ubican los hogares vulnerables o medios frágiles, mientras que por encima se encuentran los sectores acomodados.

Una familia necesitó más de $2.200.000 para ser clase media en CABA

FOTO: Una familia necesitó más de $2.200.000 para ser clase media en CABA

Sociedad

El piso para ser de clase media se determinó en 1,25 veces la Canasta Total (CT), que en enero alcanzó $1.760.926. De esta forma, el ingreso mínimo para acceder a este estrato fue de $2.201.157,24, y el techo (hasta 4 veces la CT) llegó a $7.043.703,15 mensuales.

Estratificación de ingresos según el Idecba (enero 2026)

Indigencia (por debajo de la Canasta Básica Alimentaria – CBA): menos de $767.413.

Pobreza no indigente: entre $767.413 y $1.396.660.

No pobres vulnerables: entre $1.396.660 y $1.760.926.

Sector medio frágil: entre $1.760.926 y $2.201.157.

Clase media (sector medio): entre $2.201.157 y $7.043.703.

Sectores acomodados: más de $7.043.703.

Líneas de pobreza e indigencia Para no caer en la pobreza, el mismo hogar tipo necesitó superar los $1.396.660 mensuales, equivalente al valor de la Canasta Básica Total (CBT), que cubre bienes y servicios esenciales (alimentación, vivienda, transporte, salud, educación, etc.).

La línea de indigencia, asociada a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se ubicó en $767.413. Por debajo de este monto, un hogar no logra cubrir siquiera los requerimientos alimentarios mínimos.

Estos valores reflejan el elevado costo de vida en la capital, donde la inflación y los aumentos en alimentos, servicios y transporte impactan directamente en la capacidad adquisitiva de las familias. El informe del Idecba, que se actualiza mensualmente, sirve como referencia clave para medir la estratificación social en la Ciudad y destaca la creciente brecha entre los ingresos requeridos y los salarios reales de muchos hogares porteños.

Hasta el momento, no se han registrado comentarios oficiales del Gobierno de la Ciudad sobre estas cifras, aunque el contexto económico general continúa marcado por la necesidad de ajustes en políticas de ingresos y subsidios para mitigar el impacto en los sectores medios y vulnerables.

(Cadena3)