El Gobierno de Jujuy articula acciones por la seguridad alimentaria en escuelas

El encuentro permitió definir lineamientos para planificar un abordaje integral en los 670 establecimientos que cuentan con comedores escolares, priorizando la calidad nutricional de las prestaciones, la optimización de recursos y la coordinación operativa entre las áreas competentes.

El Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Educación avanzan en una agenda conjunta de seguridad alimentaria para fortalecer los comedores escolares en 670 establecimientos educativos de la provincia.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, y la ministra de Educación, Daniela Teseira, junto a sus equipos técnicos, mantuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de consolidar una estrategia interministerial orientada a garantizar la seguridad alimentaria en las escuelas jujeñas.

Durante la jornada se analizaron aspectos vinculados al fortalecimiento de los circuitos de provisión alimentaria, la mejora de los procesos logísticos y la articulación de acciones conjuntas para acompañar a las instituciones educativas en la gestión diaria de los comedores. Asimismo, se evaluó la necesidad de garantizar el abastecimiento de combustible destinado a la cocción de alimentos, como condición indispensable para asegurar la continuidad del servicio.

Seguridad alimentaria en escuelas de Jujuy

La agenda común se enmarca en una política pública con enfoque de derechos, que reconoce la alimentación adecuada como un componente central del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En ese marco, la ministra Marta Russo Arriola expresó: “Nuestro objetivo es sostener un trabajo articulado y permanente con el Ministerio de Educación, promoviendo estándares de calidad, eficiencia y transparencia en la gestión alimentaria escolar. Esto nos permite garantizar condiciones adecuadas de nutrición, bienestar y cuidado en el ámbito educativo, fortaleciendo el rol del Estado en la protección y promoción de derechos de niñas y niños”.

Por su parte la ministra Daniela Teseira, hizo hincapié en optimizar el control y monitoreo de los alimentos para asegurar la calidad de los productos, garantizando así la mejor nutrición de los estudiantes.