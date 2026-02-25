Una conocida empresa yerbatera suspendió los pagos a sus productores

La situación expone una crisis más amplia en el sector yerbatero tras la desregulación y la caída del consumo. «Está cortada la cadena de pagos», advirtieron.

La Cooperativa Andresito, una de las principales empresas del negocio yerbatero argentino, suspendió los pagos a sus productores y socios debido a una compleja situación financiera. La decisión generó fuerte impacto en Misiones y Corrientes y volvió a poner en foco las dificultades que atraviesa el sector a dos años de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional.

“Lamentablemente no se podrán efectuar pagos hasta nuevo aviso”, informó la entidad en una breve nota firmada por su presidente, Juan Carlos Amann, el tesorero Víctor Hugo Krauzuk y el secretario Sergio Osvaldo Kreibiger. En el comunicado, la cooperativa explicó que enfrenta un escenario económico adverso que afecta su capacidad de cumplimiento.

La Cooperativa Andresito elabora la marca homónima y ocupa el puesto 11 entre las yerbateras del país. Según datos a los que accedió La Nación, entre enero y octubre del último año comercializó 5.534.000 kilos de yerba mate.

El caso dejó al descubierto una problemática que, según referentes del sector, se venía advirtiendo desde hace meses. A pesar de la baja en el precio de la materia prima tras la desregulación, numerosas industrias y secaderos enfrentan serios problemas de liquidez. En algunos casos, los pagos a productores se realizan con cheques diferidos de hasta 120 días.

“Está cortada la cadena de pagos, y no pasa solo en la yerba, sucede en toda la industria alimenticia”, sostuvo el exgobernador de Misiones y empresario yerbatero Ramón Puerta, titular de Yerbatera Misiones SRL, quien se definió como productor y no como industrial.

Desde el sector advierten que la situación podría agravarse. “No se sabe cuál va a ser la próxima en caer, pero todos saben que habrá otra empresa yerbatera en problemas”, señaló un expresidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Juan José Szychowski, último titular del organismo antes de la desregulación, coincidió en que la crisis afecta principalmente a productores y secaderos, aunque también alcanza a la industria.

Con la desregulación, el INYM dejó de fijar precios oficiales para la hoja verde y la yerba canchada. Según un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, los precios reales de la yerba mate cayeron 44,3% en relación con el nivel general de precios entre diciembre de 2023 y octubre pasado. Desde las empresas, sin embargo, señalan que en ese mismo período aumentaron los costos de salarios, energía y transporte.

La caída del consumo, que habría rondado el 10% en 2024, profundizó la competencia entre marcas y presionó los precios a la baja. “Te endeudaste para financiar un stock caro y después tenés que salir a vender un 30 o 35% más barato”, explicó el empresario Pedro Stepaniuk, quien advirtió sobre un endeudamiento generalizado en el sector.

En ese contexto, la suspensión de pagos de la Cooperativa Andresito aparece como una señal de alerta sobre el impacto de los cambios regulatorios y la situación económica en una de las economías regionales más relevantes del noreste argentino.

