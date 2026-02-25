Paro, radio abierta y movilización para el día viernes 27 en la plaza central de San Pedro de Jujuy

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional San Pedro confirmó la realización de un paro de 24 horas, radio abierta y movilización para el viernes 27 en Plaza Belgrano, frente a la Glorieta, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

El secretario general de ATE Seccional San Pedro, Matías Brizuela, informó que la medida se enmarca en el rechazo al tratamiento de la reforma laboral y en el reclamo por la urgente reapertura de paritarias salariales.

La convocatoria es impulsada a nivel nacional por la Asociación Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores de la Argentina, además tendrá su expresión local con una jornada de protesta y participación abierta en el espacio público.

Brizuela explicó que el ofrecimiento salarial del 4% por parte del Gobierno provincial fue rechazado por considerarlo insuficiente frente al contexto inflacionario actual. Señaló que durante los meses de noviembre, diciembre y enero no hubo recomposición salarial y que el porcentaje propuesto no alcanza a cubrir la pérdida del poder adquisitivo. Desde el sector plantean la necesidad de discutir un incremento mayor, con un piso del 10% fraccionado, que permita iniciar una recuperación real del salario.

El dirigente remarcó que, la situación económica afecta a trabajadores estatales de distintos sectores, incluidos auxiliares de Educación, personal de Salud, municipales y otros empleados públicos que no logran cubrir el costo de la Canasta Básica. En este contexto, sostuvo que el endeudamiento y la pérdida del poder adquisitivo se profundizan mes a mes.

La convocatoria para el viernes 27 en la plaza central de San Pedro de Jujuy busca reunir a trabajadores, organizaciones sindicales y sociales, con el objetivo de visibilizar el reclamo salarial y manifestar el rechazo a la reforma laboral. Durante la jornada se realizará una radio abierta para que los distintos sectores puedan expresar su postura y, posteriormente, se avanzará con una movilización por el centro de la ciudad.

Desde ATE Seccional San Pedro indicaron que se invitó a sumarse a docentes, trabajadores municipales, personal de salud y demás sectores estatales, con la intención de fortalecer un plan de lucha conjunto en defensa del salario y los derechos laborales. Asimismo, se elevó el pedido al Consejo Directivo Provincial para que se adopten medidas a nivel provincial que acompañen el reclamo y permitan avanzar en una discusión salarial acorde a la realidad económica.

La jornada de paro, radio abierta y movilización del viernes 27 en la Plaza Belgrano de San Pedro de Jujuy se plantea como una instancia clave para que los trabajadores expresen públicamente su demanda de recomposición salarial y participación en las decisiones que afectan sus condiciones laborales.