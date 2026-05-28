Un sujeto fue sorprendido ingresando en una finca de Santa Clara

El individuo fue sorprendido por personal policial, saltando un alambrado perimetral de una finca, en la localidad de Santa Clara, procediendo rápidamente a la identificación y demora del mismo.

En la jornada de hoy, alrededor de las 18:00 horas, personal del Comando de Prevención Rural y Ambiental, mientras realizaban recorridos preventivos sobre Ruta Provincial N° 6, lograron la demora de un sujeto, que habría ingresado a una finca privada con intenciones de robo.

Posteriormente con colaboración del personal de Comisaría Seccional 28°, fue trasladado a la dependencia policial.

Asimismo, se constató que el malviviente registraba pedido de comparendo, quedando a disposición de la Justicia.