El Gobierno de Jujuy presentó la Cuenta de Inversión 2025

La presentación del informe se realizó en la Legislatura antes del vencimiento legal del 31 de mayo y expone la ejecución presupuestaria y financiera correspondiente al ejercicio 2025.

El Gobierno de Jujuy presentó la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2025, dando cumplimiento a los plazos establecidos por la normativa vigente antes del vencimiento previsto para el 31 de mayo.

La presentación, realizada en la Legislatura, estuvo a cargo del ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, quien explicó que la Cuenta de Inversión inicia ahora su recorrido institucional y parlamentario, contemplando su posterior tratamiento en la Legislatura provincial.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución de la Provincia de Jujuy, el Ejecutivo tiene el deber de dar cuenta de la ejecución del presupuesto anterior, cuya preparación anual corresponde a Contaduría de la Provincia, según lo dispuesto en el Artículo 88 inciso g de la Ley Nº 4958 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control para la Provincia de Jujuy.

La Cuenta de Inversión constituye el instrumento mediante el cual el Poder Ejecutivo expone la ejecución presupuestaria y financiera del Estado provincial, detallando la administración de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal. Su importancia radica en garantizar la transparencia, el control ciudadano y la evaluación del uso de los fondos públicos.