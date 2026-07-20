Un preso dirigía la organización desde la cárcel: Cayó una banda narco que operaba entre Salta y Jujuy

La investigación, que se extendió durante seis meses, permitió interceptar un vehículo acondicionado para ocultar la droga. Tras el operativo, la Justicia ordenó 12 allanamientos simultáneos en Jujuy, Salta y una cárcel federal.

Una organización narcocriminal que operaba entre las provincias de Jujuy y Salta fue desarticulada por Gendarmería Nacional tras una investigación de seis meses. El operativo culminó con la detención de siete personas pertenecientes a un mismo clan familiar y el secuestro de más de 61 kilos de cocaína, además de armas, vehículos, teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo.

El procedimiento fue llevado adelante entre el 18 y el 19 de julio por efectivos de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Salta, con apoyo de personal de investigaciones de San Salvador de Jujuy y La Quiaca.

Cómo descubrieron el cargamento de cocaína

Como parte de la investigación, los gendarmes identificaron un vehículo sospechoso que transportaba estupefacientes. Ante esa situación, solicitaron la colaboración de efectivos de la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 «La Quiaca», quienes realizaban controles sobre la Ruta Nacional 9.

Durante la inspección, un perro detector de narcóticos marcó la presencia de droga. Los uniformados hallaron 58 paquetes de cocaína ocultos en compartimentos especialmente acondicionados dentro del torpedo y los zócalos del vehículo.

Las pruebas de narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 61 kilos y 514 gramos.

Doce allanamientos y siete detenidos

A partir del hallazgo del cargamento, el Juzgado Federal de Jujuy ordenó 12 allanamientos simultáneos en distintos puntos de San Salvador de Jujuy, La Quiaca, la ciudad salteña de General Güemes y una cárcel federal, donde permanecía detenido uno de los integrantes de la organización.

Según la investigación, el preso continuaba coordinando las maniobras de la banda desde el establecimiento penitenciario mediante un teléfono celular.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas siete personas, entre ellas el interno que integraba la organización.

Qué secuestró Gendarmería

Durante los allanamientos, los efectivos incautaron una gran cantidad de elementos vinculados con la actividad de la banda, entre ellos:

Más de 61 kilos de cocaína, 12 vehículos, incluidos dos camiones, una pistola, dos chalecos antibalas, 47 municiones calibre 9 milímetros, seis municiones calibre 7,62, tres cartuchos calibre 36, 40 teléfonos celulares de alta gama, cuatro notebooks, nueve pendrives, $ 1.618.650 en efectiv y, 26.000 dólares estadounidenses.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que busca determinar el alcance de la organización y establecer si existen otros integrantes vinculados a la red de narcotráfico que operaba entre Jujuy y Salta.