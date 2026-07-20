Exitoso torneo de Keeper Kombat en su segunda edición

La Escuela Sportivo Catalano organizó el sábado 11 de julio la segunda edición del año del torneo Keeper Kombat en el Complejo SUETRA en ciudad Perico.

Participaron categorías desde los 6 años hasta libres, con ranking provincial y Copa de Campeones en juego, donde se contó con 100 participante de diferentes lugares, como de Jujuy, Salta y Bolivia.

Fue organizado por Matias Llanos y la Escuela de Arquero Sportivo Catalano.

Esta edición incorporó una novedad que le da continuidad a la temporada ya que los resultados de cada torneo suman puntos en un ranking provincial.

Categoría senior:

1er puesto: Fernando Ponse ( Salta)

2do puesto: Fernando Colque ( Sportivo Catalano – Perico)

3er puesto: Diego Palacio ( Sportivo Catalano – Perico)

4to puesto: Marcelo Ledesma (Escuela de San Pedro – S.P)

Categoria Libre:

Sebastián González ( Gimnasia y Esgrima – S. S. Jujuy)

Guillermo Oyarzu ( Esc. de San Pedro- S.P)

Lucas Aguado (Sportivo Catalano – Perico)

Lucas Segundo( Club Lujan)

Libre femenino:

Sofía Espinosa 1er lugar

Salem Vera Tardi 2do puesto

Norma Doric 3er puesto

Zoe Ortiz 4to puesto

Categoría 6 y 7 años

1 – Dante Gael Moreno

2 – Rogher Sebastian Lima Deheza

3 – Jese Alzogaray

4 – Lucca Ezequiel Quispe

Categoría 8 y 9 años

1 – Tiziano Mendoza Ovando

2 – Ian Nehemias Miguelez

3 – Luis Benjamin Rodriguez

4 – Juan Martin Aldao Gregorio

Categoría 12 y 13 años

1 – Ramiro Paredes

2 – Mateo Carrizo

3 – Luis Carlos Tolaba

4 – Benjamin Taquichiri

Categoría 14 y 15 años

1 – Valentino Camino

2 – Gabriel Cordoba

3 – Maximiliano Cruz

4 – Luca Recchiuto

Categoría 10 y 11 años

1 – Fantino Quipildor

2 – Valentino Bobadilla

3 – Thiago Torrez

4 – Augusto Quispe