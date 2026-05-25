Un policía de Salta escupió a hinchas de Gimnasia de Jujuy

En un clásico cargado de tensión, el protagonista fue un policía salteño que rompió, quiso llevarse una bandera de los jujeños y cuando fue increpado respondió a escupitajos.

En una imagen deplorable de la Policía de Salta, un efectivo se hizo viral después de conocerse las imágenes que lo muestran como rompe una bandera de los casi mil hinchas de Gimnasia de Jujuy que llegaron a Salta para el clásico ante el albo.

El policía no sólo rompe la bandera sino que pretende llevársela, rompiendo uno códigos del mundo futbolístico que resguarda esos trapos ante cualquier consecuencia. Esa imagen desató una andanada de insultos que fueron respondidos con escupitajos.

Incidentes antes del partido

Antes de que inicie el clásico entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la fecha 15 de la Primera Nacional, hubo incidentes cuando ingresó la barra del “lobo”.

En ese momento intervino personal de Infantería de la Policía de Salta y se generaron algunas escaramuzas en una de las cabeceras del estadio albo.

La situación obligó a retrasar el comienzo del encuentro, ya que el árbitro Bruno Amiconi decidió no dar inicio al partido mientras continuaban los disturbios.

En medio del alboroto, varios jugadores de Gimnasia de Jujuy corrieron hacia la tribuna donde se registraban los incidentes y pidieron a los efectivos policiales que cesaran las agresiones para calmar la situación.

(Ariesonline)