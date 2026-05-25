El intendente Jorge reivindicó la Gesta Belgraniana y el protagonismo histórico de Jujuy

En el marco de las celebraciones por la Revolución de Mayo, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge resaltó la masiva participación ciudadana y la importancia de revalorizar la Gesta Belgraniana como la “epopeya más épica” de la Independencia Argentina, durante una jornada que incluyó la tradicional Marcha Histórica y una variada agenda cultural en el casco histórico de nuestra ciudad.

El mandatorio municipal, fue parte de los actos centrales de la Vigilia de la Patria, una propuesta abierta y gratuita que congregó a una multitud de vecinos y turistas en la Plaza Belgrano. Ante el fervor patriótico de los presentes, el jefe comunal expresó su satisfacción por el compromiso de la comunidad con sus raíces, “ver a San Salvador de Jujuy, que es la gran Abanderada de la Patria, con este color y esta vitalidad, y esta participación tan masiva, en la plaza que lleva el nombre del general Belgrano, nos llena de emoción y nos conmueve”.

Al referirse al significado histórico de esta fecha, el intendente Jorge subrayó que la celebración conmemora el “gesto enorme, generoso y valiente del general Belgrano para con el pueblo de Jujuy y para con la patria” en 1812, haciendo hincapié en la necesidad de proyectar estos valores a nivel nacional, señalando que “el deber de todo funcionario, de todos los que tenemos responsabilidades públicas, es hacer conocer esa gesta extraordinaria, la gesta colectiva más épica que tuvo el pueblo argentino en la lucha por la independencia”.

Finalmente, el intendente Jorge reafirmó el compromiso de su gestión para que la epopeya del Éxodo y las luchas jujeñas sean reconocidas y revalorizadas en todo el país, asegurando que se trabajará intensamente para difundir “una historia que muchos argentinos aún desconocen”.

La programación institucional, organizada para mantener vivas las tradiciones e identidad local, inició a las 17:00 horas con el Cambio de Guardia en la Casa de Gobierno a cargo del RIM 20, seguido por las presentaciones de los ballets Huayra Muyoj y Mama Pacha. El ambiente festivo se completó con el tradicional chocolate patrio y música en vivo en la glorieta, donde participaron artistas como Daniel Vedia, Tomás Lipán y Copleros. Asimismo, el Cabildo Histórico fue escenario de la actuación de la Orquesta de la Quebrada, integrada por más de 60 niños de Tumbaya, Maimará y Volcán.

La Marcha Histórica Belgraniana brilló una vez más al recrear el camino del prócer y la Bandera

Uno de los momentos más significativos de la tarde fue la Marcha Histórica Belgraniana, una tradición que el Instituto Belgraniano sostiene hace más de una década. La columna de familias y agrupaciones gauchas inició su recorrido a las 19:00 horas por calle Belgrano, desde la intersección con calle Senador Pérez, culminando en la Catedral Basílica para la bendición de la bandera. Posteriormente, a las 19:45 en el Cabildo, se realizó por segundo año consecutivo la recreación de la jura de la Bandera de la Libertad Civil ante el pueblo jujeño.

En días previos, el presidente del Concejo Deliberante y presidente del Instituto Belgraniano, Gastón Millón, al invitar a la comunidad en general a participar una vez más de la Marcha Histórica Belgraniana, había explicado que el punto de partida elegido obedece a que históricamente fue el lugar “donde residía el general Belgrano en 1812, y de allí salió rumbo a la Catedral para ser bendecida”.

En este sentido, el jefe del legislativo municipal había adelantado que, luego del recorrido por calle Belgrano, y la bendición de la Bandera en la Catedral, la marcha circularía “por la plaza principal de nuestra ciudad, y se va a tomar el juramento desde el balcón del Cabildo, donde estará nuestro Belgrano”, recreando el recorrido realizado por el prócer, con el acompañamiento de instituciones gauchas, el Ejército Argentino, y “sobre todo por el Pueblo”.

De esta manera, la capital jujeña no solo celebró un aniversario patrio, sino que renovó su histórico e indiscutible protagonismo en la construcción de la identidad nacional.