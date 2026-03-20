Un misil iraní impactó a metros del Muro de los Lamentos

El proyectil cayó en un estacionamiento del Barrio Judío, cerca del Monte del Templo y la Mezquita de Al-Aqsa.

Un misil iraní cayó sobre la Vieja Ciudad de Jerusalén, a metros del Muro de los Lamentos.

Los daños se produjeron en un estacionamiento del Barrio Judío, a unos 350 metros del Monte del Templo, uno de los lugares más sagrados para el judaísmo. Además, en la zona se encuentra la Mezquita de Al-Aqsa.

Equipo de rescate asistieron en el lugar tras los reportes de un ataque de unos misiles balísticos de Irán en la Ciudad Vieja. Además, no se reportaron heridos.

El ataque, que forma parte de una ofensiva iraní de gran escala, ha puesto bajo fuego tanto el corazón como el norte de Israel. Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, este bombardeo representa el octavo episodio de fuego cruzado en un solo día, marcando uno de los picos de mayor violencia en el conflicto.

El temor persiste luego de que la semana pasada se registraran impactos de fragmentos de misiles cerca de la Biblioteca Nacional, del Parlamento de Israel, y de la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja.