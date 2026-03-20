En Jujuy lanzan medidas de cuidado para prevenir la brucelosis

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Hervir la leche, usar ropa adecuada y asegurar el lavado frecuente de las manos ante el contacto con animales son algunas de las claves para cuidar la salud.

Es causada por bacterias del género Brucella

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que la brucelosis es una zoonosis, una enfermedad infecciosa que se puede transmitir de los animales a los seres humanos. Es causada por bacterias del género Brucella y afecta principalmente a vacas, cerdos, cabras, ovejas y perros.

La transmisión a los humanos puede ocurrir por:

• Consumo de alimentos contaminados: leche o quesos provenientes de animales infectados

• Contacto directo: en la manipulación de secreciones, tejidos, fetos o placentas de animales enfermos, un riesgo común en profesionales veterinarios y/o trabajadores rurales

¿Cuáles son los síntomas de la brucelosis?

Los síntomas de la brucelosis incluyen fiebre intermitente o irregular de duración variable, dolor de cabeza, debilidad, sudoración, escalofríos, pérdida de peso y dolores generalizados. Ante estas manifestaciones es fundamental concurrir al CAPS u hospital más cercano.

¿Cuál es el tratamiento?

La indicación incluye antibióticos. Para prevenir la infección crónica es esencial el diagnóstico temprano seguido por tratamiento.

Recomendaciones: medidas de cuidado y prevención

• Herví la leche (5 minutos desde que rompe el hervor) antes de beberla o elaborar lácteos.

• Evitá consumir alimentos de origen dudoso.

• Utilizá ropa de protección y guantes en caso de asistir partos o manipular tejidos animales de cualquier especie. Además, lavá y desinfectá bien tus manos después de realizar estos trabajos.

• Controlá el estado sanitario de todos tus animales y de los que ingresen a tu hogar o establecimiento.

• Cumplí con el plan de vacunación de vacas de tu región.

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