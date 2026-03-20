En Jujuy lanzan medidas de cuidado para prevenir la brucelosis

Hervir la leche, usar ropa adecuada y asegurar el lavado frecuente de las manos ante el contacto con animales son algunas de las claves para cuidar la salud.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que la brucelosis es una zoonosis, una enfermedad infecciosa que se puede transmitir de los animales a los seres humanos. Es causada por bacterias del género Brucella y afecta principalmente a vacas, cerdos, cabras, ovejas y perros.

La transmisión a los humanos puede ocurrir por:

• Consumo de alimentos contaminados: leche o quesos provenientes de animales infectados

• Contacto directo: en la manipulación de secreciones, tejidos, fetos o placentas de animales enfermos, un riesgo común en profesionales veterinarios y/o trabajadores rurales

¿Cuáles son los síntomas de la brucelosis?

Los síntomas de la brucelosis incluyen fiebre intermitente o irregular de duración variable, dolor de cabeza, debilidad, sudoración, escalofríos, pérdida de peso y dolores generalizados. Ante estas manifestaciones es fundamental concurrir al CAPS u hospital más cercano.

¿Cuál es el tratamiento?

La indicación incluye antibióticos. Para prevenir la infección crónica es esencial el diagnóstico temprano seguido por tratamiento.

Recomendaciones: medidas de cuidado y prevención

• Herví la leche (5 minutos desde que rompe el hervor) antes de beberla o elaborar lácteos.

• Evitá consumir alimentos de origen dudoso.

• Utilizá ropa de protección y guantes en caso de asistir partos o manipular tejidos animales de cualquier especie. Además, lavá y desinfectá bien tus manos después de realizar estos trabajos.

• Controlá el estado sanitario de todos tus animales y de los que ingresen a tu hogar o establecimiento.

• Cumplí con el plan de vacunación de vacas de tu región.