Un millón de mujeres y niñas pierde acceso a servicios esenciales por recortes a la ayuda internacional

Un nuevo informe de ONU Mujeres advierte que los recortes a la ayuda internacional están obligando a las organizaciones lideradas por mujeres a reducir o suspender servicios esenciales en algunos de los contextos humanitarios más graves del mundo.

Millones de mujeres y niñas han perdido acceso a protección, atención y apoyo mientras aumentan los conflictos y las necesidades humanitarias.

Las organizaciones dirigidas por mujeres que trabajan en algunas de las crisis humanitarias más graves del mundo están llegando a un punto crítico debido a la reducción de la ayuda internacional, advierte un nuevo informe de ONU Mujeres.

Desde enero de 2025, al menos un millón de mujeres y niñas han perdido acceso a servicios esenciales como consecuencia del mayor descenso anual registrado en la asistencia oficial para el desarrollo.

El informe, basado en las respuestas de 855 organizaciones lideradas por mujeres en 52 países afectados por conflictos y crisis, muestra que casi nueve de cada diez organizaciones ya no pueden responder al nivel actual de necesidades, mientras que el 84% afirma que la demanda de sus servicios continúa aumentando.

“Las organizaciones de mujeres que hoy corren el riesgo de desaparecer están en la primera línea de algunas de las peores crisis humanitarias del mundo”, afirmó la jefa de Acción Humanitaria de ONU Mujeres, Sofia Calltorp.

Dos de cada cinco organizaciones podrían cerrar

El deterioro financiero ya está teniendo consecuencias directas.

Dos de cada cinco organizaciones encuestadas prevén cerrar temporal o permanentemente durante el próximo año si la financiación continúa disminuyendo. Además, el 65% mantiene sus actividades gracias a personal que trabaja sin recibir salario y casi la mitad informa de un aumento del agotamiento entre sus equipos.

Al mismo tiempo, el 88% señala un deterioro de la salud mental entre las mujeres y niñas a las que presta apoyo.

La violencia aumenta mientras desaparecen los servicios

ONU Mujeres advierte que la reducción de recursos coincide con un aumento de la violencia de género.

El 86% de las organizaciones reporta un incremento de este tipo de violencia en las comunidades donde trabaja y el 62% afirma que los espacios seguros para mujeres y niñas han desaparecido o se han reducido considerablemente.

La mitad de las organizaciones ha comenzado además a establecer listas de espera o a rechazar nuevas usuarias debido a la falta de capacidad. El 92% observa un aumento de la pobreza entre las mujeres a las que atiende y el 82% informa de un mayor abandono escolar entre las niñas.

Las comunidades más aisladas son las primeras en perder apoyo

Las primeras afectadas son las mujeres y niñas que viven en comunidades remotas, zonas de conflicto o lugares de difícil acceso.

Casi dos terceras partes de las organizaciones ya han reducido servicios en esas áreas, donde las alternativas son escasas o inexistentes. El informe advierte que detrás de estas cifras hay refugios que cierran, clínicas de salud cada vez más lejanas y familias que dejan de recibir alimentos o asistencia básica.

También retroceden la igualdad y el liderazgo femenino

Las consecuencias van más allá de la respuesta humanitaria inmediata.

Una de cada cinco organizaciones ya suspendió programas destinados a fortalecer el liderazgo de las mujeres y promover la igualdad de género. Más de la mitad también observa una disminución de la participación femenina en espacios de liderazgo comunitario y en la toma de decisiones locales.

ONU Mujeres hace un llamado a mantener la inversión en las organizaciones lideradas por mujeres, a las que considera actores esenciales para responder a las crisis, defender los derechos de las mujeres y contribuir a la recuperación y la construcción de la paz.

(Naciones Unidas)