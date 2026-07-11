Argentina va por las semifinales: Hoy enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

El ganador del partido avanzará a las semifinales, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Noruega e Inglaterra.

Argentina enfrentará a Suiza este sábado 11 de julio a las 22:00 (hora de Argentina) por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium, en Kansas City, Estados Unidos.

La Selección Argentina vuelve a salir a escena este sábado 11 de julio con un solo objetivo: meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Suiza en Kansas City por los cuartos de final, en un duelo que promete máxima intensidad y emoción.

Después de superar una exigente serie de octavos de final frente a Egipto, el conjunto albiceleste buscará dar otro paso hacia la defensa del título mundial. Del otro lado estará una selección suiza que llega fortalecida tras eliminar a Colombia en una dramática definición por penales y que intentará dar uno de los grandes golpes del torneo.

Con Lionel Messi como principal referencia futbolística y anímica, Argentina apuesta a su experiencia en los partidos decisivos y a la jerarquía de un plantel que ya sabe lo que significa disputar instancias de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Suiza, dirigida por Murat Yakin, ha demostrado ser un equipo ordenado, sólido en defensa y peligroso en las transiciones. Sin embargo, llegará con una baja sensible: el mediocampista Johan Manzambi, una de sus figuras en el certamen, quedó descartado por una lesión en la rodilla.

El encuentro se disputará este sábado por la noche y definirá al último semifinalista del Mundial. El ganador enfrentará en la próxima instancia al vencedor del choque entre Noruega e Inglaterra, programado para la misma jornada.

En todo el país crece la expectativa por una nueva presentación de la Scaloneta. En Jujuy, como en cada rincón de Argentina, miles de hinchas se preparan para alentar a la Selección con la ilusión intacta de seguir soñando con otro campeonato del mundo.

La cita es de esas que paralizan al país: 90 minutos —o quizás más— que pueden acercar a la Argentina a una nueva semifinal mundialista y mantener vivo el sueño de levantar nuevamente la Copa del Mundo.