Un informe de EJESA señala que continúa trabajando para restablecer el servicio en las zonas afectadas por el viento Zonda

EJESA informa a la comunidad que mantiene desplegados todos sus recursos humanos, materiales y técnicos para atender los daños ocasionados por el viento Zonda y completar la restitución del servicio eléctrico en toda la provincia.

Las tareas se desarrollan con prioridad en situaciones que representan riesgo eléctrico para las personas, especialmente en la vía pública, en coordinación con los organismos de emergencia de la provincia.

También se brinda atención prioritaria a usuarios electrodependientes, con articulación permanente junto al SAME.

Los trabajos se concentran en las zonas donde se registraron los mayores daños en las redes de distribución:

Región Valles – San Salvador de Jujuy

En la mayoría de los barrios de la Capital se logró restablecer el suministro en gran parte de los sectores, mientras las cuadrillas trabajan en las interrupciones puntuales que aún persisten.

En Alto Comedero, Coronel Arias, Bajo La Viña y Villa Jardín de Reyes, el servicio fue restablecido en distintos sectores, mientras se desarrollan tareas en los puntos que permanecen sin suministro.

En Almirante Brown, Mariano Moreno y San Pedrito, la normalización avanza por sectores, con cuadrillas trabajando en las áreas afectadas.

En Los Huaicos, Ciudad de Nieva y Los Perales, las cuadrillas intervienen sobre afectaciones puntuales.

Además, se registran interrupciones aisladas en otros barrios de la Capital, donde las cuadrillas trabajan sobre cada reclamo recibido.

Región Valles

Se ejecutan tareas de reparación de líneas de media tensión en Perico, San Antonio, El Carmen, Los Alisos y La Toma.

Puna

Avanzan los trabajos de reposición de postes caídos en la localidad de Súsques.

Asimismo, se mantienen intervenciones en otras localidades del interior provincial ante afectaciones puntuales registradas en la red de distribución.

Las tareas se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos de la provincia, priorizando la seguridad de las personas y la reposición progresiva del servicio.

Recomendaron evitar el contacto con cables caídos, postes dañados o cualquier elemento que pudiera encontrarse energizado, desenchufar los artefactos eléctricos que no sean indispensables y comunicar de inmediato cualquier situación de riesgo eléctrico a través de los canales oficiales.

A la vez agradecen a los usuarios por los reportes realizados y por acompañar el trabajo de las cuadrillas mientras avanzan las tareas de normalización.

Finalmente reiteraron que continuaran informando la evolución de los trabajos.