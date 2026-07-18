Se suspendió la transmisión del partido entre Francia e Inglaterra en «Punto Mundial: Jujuy Alienta»

La medida fue dispuesta debido al alerta por viento zonda, con el objetivo de resguardar la seguridad e integridad de los jujeños.

El Gobierno de Jujuy informa que, debido a la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional por viento zonda intenso, quedó suspendida la transmisión en pantalla gigante del partido entre Francia e Inglaterra, correspondiente al encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026, prevista para este sábado 18 de julio en el marco de «Punto Mundial: Jujuy Alienta», en Ciudad Cultural.

La decisión fue adoptada de manera preventiva, priorizando la integridad y seguridad de todas las personas que tenían previsto participar de la actividad, ante las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas para la jornada. En ese sentido, se solicita a la comunidad respetar las recomendaciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Por el momento, la programación prevista para el domingo 19 de julio se mantiene sin modificaciones. En caso de que las condiciones meteorológicas lo permitan, las actividades comenzarán a las 14.30 con patio gastronómico, música y el Banderazo de la Promo ’26, culminando con la transmisión en pantalla gigante de la final del Mundial entre Argentina y España, desde las 16.

La continuidad de las actividades previstas en el marco de «Punto Mundial: Jujuy Alienta» persiste sujeta a la evolución de la situación y a las disposiciones que emitan las autoridades competentes.