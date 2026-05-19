Un compromiso diario: Agasajaron al personal de la Línea 102

Operadores y profesionales de la Línea 102 fueron homenajeados por su labor sostenida en la atención, contención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En el marco del “Día Internacional de las Líneas de Asistencia para Niñas, Niños y Adolescentes”, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia celebró junto al equipo de la Línea 102.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, compartió un encuentro con operadores y profesionales interdisciplinarios del servicio destacando el compromiso, la vocación y el trabajo sostenido que realizan para garantizar el derecho a la escucha y la expresión de las niñeces y adolescencias .

En la oportunidad, Marta Iriarte resaltó la importancia del trabajo que desarrolla el equipo de la Línea 102 y expresó que “cada llamado representa una oportunidad para escuchar, acompañar y proteger derechos”. Asimismo, destacó “el compromiso humano y profesional con el que el personal atiende cada situación, brindando contención y orientación a niñas, niños, adolescentes y sus familias”.

Durante la celebración también acompañaron la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariela Gloss; la coordinadora de la Línea 102, Judith Forero y el director provincial de Dispositivos de Cuidados, Mario Vacaflor.