Concejales de los Valles presentaron un reclamo urgente ante EJESA por la emergencia tarifaria

Concejales de distintas localidades de los Valles jujeños —El Carmen, Perico, Monterrico y San Antonio— presentaron una nota formal ante la empresa solicitando medidas urgentes frente al fuerte impacto de los aumentos en las tarifas de energía eléctrica.

La iniciativa fue impulsada por el concejal carmenses, acompañado por ediles de distintas localidades y de diversos espacios políticos, quienes manifestaron su preocupación por la difícil situación económica que atraviesan vecinos, comerciantes y sectores productivos de la región.

El documento fue dirigido al gerente general de la empresa y plantea la necesidad de una “intervención inmediata” ante lo que calificaron como una “emergencia tarifaria” que afecta de manera directa a miles de familias jujeñas.

En la nota, los concejales remarcaron que las tarifas de energía eléctrica en la provincia registraron incrementos acumulados de hasta un 3000% desde fines de 2023, situación que —según expresaron— “destruye el poder adquisitivo de trabajadores, jubilados, comerciantes y productores”.

Además, cuestionaron los cargos adicionales incluidos en las boletas, especialmente el denominado “uso de red” y otros ítems provinciales, asegurando que en muchos casos esos montos superan incluso el valor del consumo eléctrico, haciendo “impagable” la factura para numerosos usuarios.

Entre los principales pedidos realizados a la empresa distribuidora, los ediles solicitaron:

* El congelamiento inmediato de las tarifas de luz para todos los usuarios.

* La eliminación de los importes y tasas por reconexión.

* La suspensión de cortes del suministro por falta de pago durante un plazo mínimo de 180 días.

Los concejales sostuvieron además que el acceso a la energía eléctrica constituye un derecho esencial y advirtieron que la situación actual pone en riesgo la estabilidad económica y social de muchas familias de los Valles.

Asimismo, destacaron que fueron recibidos por autoridades de la empresa, quienes se comprometieron a responder formalmente por escrito el petitorio presentado y a concretar una próxima reunión con los ediles de la región para continuar abordando la problemática.

Finalmente, los representantes municipales anticiparon que continuarán impulsando acciones conjuntas para defender a los usuarios y exigir respuestas concretas frente a la crisis tarifaria que afecta a toda la región.