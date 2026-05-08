Jujuy aumentó sus exportaciones un 309% en la última década por impulso del litio

Un informe de la Universidad Austral analizó el comercio exterior entre 2015 y 2025 y mostró fuertes diferencias regionales, con Jujuy entre las provincias con mayor crecimiento impulsado por el litio.

El estudio, que analizó la evolución del comercio exterior argentino, evidenció una fuerte disparidad regional y un cambio en la matriz exportadora hacia sectores vinculados a la energía y la minería.

En este escenario, Jujuy se consolidó como uno de los casos más destacados del período, en línea con otras provincias de perfil energético, al capitalizar la demanda internacional de minerales estratégicos.

El informe también resaltó el desempeño de Neuquén, con un crecimiento del 3.230% impulsado por Vaca Muerta, y de Chubut, que registró una suba del 139% vinculada a su perfil energético.

En contraste, distritos como Catamarca y La Rioja mostraron caídas cercanas al 30%, mientras que Santa Fe y Córdoba crecieron por debajo del promedio nacional y perdieron participación relativa en el esquema exportador.

Desde la Universidad Austral señalaron que “hubo un cambio en el centro de gravedad de la economía exportadora hacia la energía y la minería”, lo que reconfiguró el peso de las regiones dentro del comercio exterior argentino.

En ese marco, el informe planteó la necesidad de adaptar las estrategias productivas según cada región. Para el NOA, el desafío pasa por avanzar en mayor valor agregado sobre los recursos naturales, mientras que en la Patagonia se busca diversificar la matriz actualmente concentrada en energía y minería.

A nivel nacional, las exportaciones alcanzaron los US$21.853 millones en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento interanual del 16,9%, encabezadas por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

(InfoNegocios)