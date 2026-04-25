Un balance positivo dejó, “La Semana de la Innovación” y consolidó su crecimiento

Con una amplia participación de vecinos, estudiantes y trabajadores municipales, finalizó la segunda edición de la propuesta impulsada por el municipio, consolidándose como un espacio clave para promover la creatividad, la tecnología y nuevas oportunidades de desarrollo.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy culminó con éxito la segunda edición de la Semana de la Innovación, una iniciativa que reunió durante varios días a distintos sectores de la comunidad con el objetivo de fomentar la creatividad, la ciencia y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

Durante el cierre, Jimena Jurado, directora general de Desarrollo Económico expresó su satisfacción por el crecimiento de la propuesta, “estamos muy felices. El año pasado fue la primera edición, esta es la segunda y fue mejor que la anterior. Ya estamos pensando en una tercera, porque la innovación es algo que se construye todos los días, con nuevos desafíos y nuevas formas de trabajar”.

En ese sentido, destacó la diversidad de actividades desarrolladas a lo largo de la semana, que incluyeron capacitaciones para empleados municipales, espacios interactivos, propuestas tecnológicas y la participación de jóvenes, “cerramos con los chicos, que son el semillero de la creatividad y la innovación. Tuvimos propuestas muy variadas, con gran participación y el acompañamiento del sector privado y público, lo que hace que este trabajo sea realmente conjunto y genuino”.

Por su parte, desde la Agencia Ciencia, la Tecnología y la Innovación del Gobierno de la Provincia, Luis Bono valoró el trabajo articulado con el municipio y remarcó la importancia de estos espacios, “acompañamos todas las iniciativas vinculadas a la innovación, la ciencia y la tecnología. Trabajar con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy es fundamental por su alcance y llegada a la comunidad”.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de comprender el verdadero alcance del concepto de innovación, “muchas veces se cree que ser creativo ya es innovar, pero la innovación es mucho más amplia. Es importante transmitir ese conocimiento tanto a los empleados municipales como al público en general, y especialmente a los más chicos, despertando su curiosidad por la ciencia, la programación y la automatización”.

En tanto, la directora general de Innovación, Melisa Silva, explicó que la iniciativa responde a un lineamiento claro del intendente Raúl “Chuli” Jorge, “nos pidió fortalecer la agenda de innovación, por eso trabajamos junto a la Secretaría de Planificación y Ambiente para llegar a toda la población”.

Silva subrayó que la propuesta buscó abarcar a públicos diversos, “la idea fue que cada persona pueda incorporar herramientas útiles para su vida diaria, ya sea para trabajar, estudiar o emprender. También generamos espacios de promoción de la ciencia y la tecnología, desde actividades con deportes digitales hasta capacitaciones en streaming y experiencias para los más pequeños”.

Finalmente, el concejal Néstor Barrios, en representación del Deliberante capitalino, participó del cierre y destacó la relevancia institucional del evento, “entregamos un decreto declarando de interés municipal esta Semana de la Innovación. Realmente quedé impresionado por el trabajo realizado”.

Barrios también puso en valor los espacios donde se desarrollaron las actividades, como el Faro del Saber y el multiespacio Jorge Cafrune en Alto Comedero, “la innovación no es solo para los empleados municipales, sino también para los niños y jóvenes, que pueden ver de cerca los avances de la ciencia. Estos espacios están pensados para que toda la comunidad pueda aprender y formarse”.