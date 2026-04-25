Gimnasia realizó su 70º Asamblea General Ordinaria

Los socios de Gimnasia aprobaron por unanimidad memorias y balances 2024 y 2025

Dando cumplimiento a disposiciones estatutarias y con una amplia participación de socios, el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy celebró su 70º Asamblea General Ordinaria.

Durante la misma, se puso a consideración de los socios memorias y balances correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, los que fueron aprobados por decisión unánime.

Es oportuno señalar que, conforme a la normativa vigente, dichos balances estuvieron durante más de diez días a disposición de los socios en la sede del Club y en Fiscalía de Estado para formular todo tipo de consulta.

También se conoció que la documentación seguirá al alcance de los socios en la Secretaría de la Institución.

De esta manera, Gimnasia reafirmó su condición de ser un Club de puertas abiertas y vocación democrática, facilitando y propiciando la participación proactiva de sus socios que en gran número dijeron presente en la asamblea, involucrándose directamente en la vida institucional del “Lobo”.