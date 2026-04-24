Jujuy y Salta consolidan el trabajo conjunto con un concurso de coproducción

El concurso promoverá la coproducción entre realizadores de ambas provincias, con importantes incentivos económicos.

Se llevó a cabo la presentación del concurso de Coproducción Jujuy–Salta, una iniciativa conjunta orientada a fortalecer la industria audiovisual regional. La iniciativa, organizada por el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy y la Dirección de Audiovisuales de Salta, busca promover el desarrollo y financiamiento de proyectos de ficción.

El anuncio estuvo encabezado por el presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, Patricio Artero, junto a la directora de Fomento y Promoción Audiovisual, Belén Suárez, quienes recibieron al secretario de Cultura de la Provincia de Salta, Diego Ashur, y al director de Audiovisuales de dicha provincia, Federico Casoni.

Jujuy y Salta impulsan la coproducción audiovisual

En este marco, y en articulación con el Plan Jujuy Audiovisual y el Plan de Fomento IDEA de Salta, se firmará un convenio marco de colaboración entre ambas jurisdicciones, con el objetivo de promover el desarrollo sostenido del sector, fortalecer las instituciones y fomentar la federalización de la industria audiovisual a través del impulso a la producción y coproducción de contenidos.

La convocatoria está destinada a cortometrajes de ficción de temática libre, podrán abordar cualquier temática, sin restricciones de contenido. Asimismo, promueve la coproducción entre realizadores de Jujuy y Salta, propiciando la integración efectiva de equipos técnicos y artísticos de ambas provincias.

Se prevé la selección de dos proyectos ganadores —uno con producción mayoritaria jujeña y otro con producción mayoritaria salteña— junto a sus respectivos proyectos suplentes.

Premios y convocatorias

Cada proyecto ganador recibirá un financiamiento total de $17.000.000, aporte que será realizado de manera conjunta por el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy y la Dirección de Audiovisuales de Salta.

La convocatoria estará abierta desde el 24 de abril hasta el 7 de junio de 2026 a las 23:59 horas.

En cuanto al proceso de evaluación, se destaca la participación de un jurado integrado por profesionales de otras provincias, en pos de garantizar la transparencia del concurso. El comité estará conformado por Ariadna Solís (Santa Fe), Nicolás Herzeg (Entre Ríos) y Romina Tamburello (Santa Fe).

Cabe señalar que la presentación oficial del concurso también se realizará en la provincia de Salta, donde autoridades del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy participarán del anuncio.

Durante la conferencia, la directora de Fomento y Promoción Audiovisual, Belén Suárez, destacó: “Es muy importante fortalecer este tipo de acciones que no sólo impulsan el desarrollo cultural, sino que también generan incentivos económicos y potencian la producción local. Esto permite consolidar una economía regional y proyectar nuestras producciones a nivel nacional e internacional, demostrando que es posible trabajar de manera conjunta desde las provincias”.

Por su parte, Federico Casoni señaló: “Se trata de una gran oportunidad para fortalecer equipos de trabajo mixtos y consolidar políticas públicas que integren a realizadores jujeños y salteños. Esperamos que esta iniciativa pueda ampliarse a futuro con la participación de otras provincias”.

Cabe destacar que el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy ya cuenta con antecedentes de trabajo conjunto con otras provincias, como el convenio realizado con Misiones, en el marco del cual se llevaron adelante rodajes a comienzos del año.