Por tareas de desinfección el Ascensor Urbano 2 permanecerá fuera de servicio

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el Ascensor Urbano 2, ubicado en la intersección de calles Fascio y Lamadrid, no estará operativo debido a trabajos de desinfección programados.

Según precisaron desde la Dirección de Tránsito y Transporte, la interrupción del servicio comenzará el sábado 25 y se extendería hasta el domingo 26 del corriente mes, previéndose su normalización a partir de las 12:00 horas de esa jornada.

Desde el área solicitaron a los vecinos y usuarios habituales tomar los recaudos necesarios durante el período en que el ascensor permanezca fuera de funcionamiento, a fin de evitar inconvenientes en sus desplazamientos.

Estas tareas se enmarcan en acciones de mantenimiento e higiene que el municipio lleva adelante para garantizar condiciones adecuadas de uso en los espacios públicos.