Turnos por WhatsApp: Jujuy consolida servicios de Salud que facilitan el acceso de la comunidad

Trece hospitales públicos cuentan con la herramienta para la solicitud de turnos de manera virtual.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que continúa a disposición la solicitud de turnos por WhatsApp para la atención en diferentes hospitales de la red provincial. La herramienta implementada a fines de 2024 ya cuenta con 13 establecimientos con esta modalidad a disposición, sumando hasta fines del mes de abril un total de 227.056 turnos otorgados para especialidades médicas y estudios complementarios.

La estrategia a cargo del Centro Único de Gestión de Pacientes, junto a la Unidad de Informática y equipos administrativos y de Estadísticas de diferentes instituciones tiene como objetivo agilizar los tiempos de respuesta y mejorar la accesibilidad de la población a los servicios sanitarios minimizando los trámites presenciales, en línea con la política definida por el Gobierno Provincial hacia la modernización del Estado.

La solicitud de turnos por WhatsApp puede realizarse para la atención en el Centro de Especialidades Sur (CES)/Hospital Snopek de Alto Comedero y en hospitales Paterson de San Pedro; Zabala de Perico; Gallardo de Palpalá; Orías de Libertador; Sequeiros, Pablo Soria y San Roque de la capital jujeña; Nuestra Señora del Carmen de El Carmen, Presbítero Zegada de Fraile Pintado, San Miguel de Yuto, San Isidro Labrador de Monterrico y en Hospital Calilegua.

Turnos por WhatsApp: cómo solicitar turnos para la atención en el sistema público

WhatsApp: enviando mensaje escrito al número correspondiente:

• Hospital CES-Snopek – Alto Comedero: 388 3316050 lunes a viernes 6.30 a 15 horas

• Hospital Paterson – San Pedro: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 15 horas

• Hospital Zabala – Perico: 388 4086794 lunes a viernes 7 a 14 horas

• Hospital Gallardo – Palpalá: 388 3316050 lunes a viernes 7 a 15 horas

• Hospital Orías – Libertador: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 12 horas

• Hospital Sequeiros – San Salvador de Jujuy: 388 3301941 lunes a viernes 7 a 14 horas

• Hospital Pablo Soria – San Salvador de Jujuy: 388 4042734 lunes a viernes 7 a 12 horas

• Hospital del Carmen – El Carmen: 388 4086794 lunes a viernes 6 a 12 horas

• Hospital Zegada – Fraile Pintado: 388 4042794 lunes a viernes 6.30 a 12 horas

• Hospital San Miguel – Yuto: 388 4042794 lunes a viernes 7 a 11.30 horas

• Hospital San Isidro Labrador – Monterrico: 388 4567025 lunes a viernes de 6:30 a 11:30 horas

• Hospital San Roque – San Salvador de Jujuy: 388 4044053 lunes a viernes de 7 a 12 horas

• Hospital Calilegua – Calilegua: 388 4567025 lunes a viernes de 6:30 a 14 horas

Call Center: llamando al 0800 777 7711 de lunes a viernes de 7 a 19 horas

Gestión de Especialidades: a través de personal administrativo del CAPS o puesto de salud donde se recibe atención