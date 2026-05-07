Por el violento temporal en Jujuy, bomberos asistieron a una mujer tras el derrumbe de una pared y trabajan en toda la ciudad

Desde la madrugada de este jueves, la Policía de la Provincia, la Dirección General de Bomberos y el Same, despliegan un operativo de emergencia ante las violentas ráfagas de viento norte que azotan la región.

El incidente más grave ocurrió en el barrio Campo Verde, donde una pared de una obra colindante se derrumbó sobre una vivienda, provocando heridas a una mujer de 49 años.

La víctima fue asistida y trasladada de urgencia por el SAME al Hospital Pablo Soria, mientras que el inmueble sufrió daños de gran consideración.

En simultáneo, las cuadrillas policiales trabajan intensamente en la remoción de árboles, postes y cables caídos en los barrios Cuyaya, Chijra, Alto La Viña y Ciudad de Nieva.

El personal de la fuerza, en coordinación con Defensa Civil y Emergencias, mantiene cortes preventivos de tránsito y patrullajes constantes para neutralizar los riesgos que generan las ráfagas, las cuales superan los 65 km/h y han provocado voladuras de chapas y cartelería en diversos sectores de la Capital.

Ante la vigencia de la Alerta Amarilla, la Institución recomienda a la comunidad asegurar objetos sueltos en techos y balcones, evitar circular cerca de estructuras inestables y no estacionar vehículos bajo el arbolado.

Instaron a los vecinos a comunicarse de inmediato con las líneas de emergencia 911 o 103 ante cualquier situación de peligro.

La Policía y Bomberos permanecerán operativos durante toda la jornada para resguardar la vida y los bienes de todos los jujeños ante este fenómeno climático.