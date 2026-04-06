Trump sobre Irán: «Todo el país podría quedar destruido en una sola noche»

El mandatario estadounidense se refirió a su ultimátum a Teherán para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha lanzado este lunes una nueva advertencia a Irán, recordando a la nación persa que el plazo establecido por el mandatario estadounidense para que reabra el estrecho de Ormuz expirará el martes por la noche.

«Todo el país podría quedar destruido en una sola noche. Y esa noche podría ser mañana por la noche», aseveró durante una rueda de prensa este lunes.

Asimismo, Trump dio detalles de la operación de rescate del segundo tripulante del caza F-15 derribado el 3 de abril por las fuerzas iraníes. Según el mandatario, los miembros de la tripulación se eyectaron y aterrizaron en suelo iraní, tras lo cual se emprendió una compleja operación militar para rescatarlos.

Precisó haber ordenado a las Fuerzas Armadas «hacer lo que fuera necesario» para traer de regreso a los «valientes guerreros» estadounidenses, al tiempo que destacó el carácter arriesgado de la misión para «volar a muy baja altitud, siendo acribillado por balas y a plena luz del día».

«Prioridad muy importante»

A una pregunta sobre si cerraría un acuerdo que no incluya la reapertura del estrecho de Ormuz, Trump calificó esta meta como «una prioridad muy grande».

«Diría que es una prioridad muy grande», afirmó Trump, añadiendo que el cierre del estrecho es un escenario «algo diferente» a otros.

«Podemos bombardearlos hasta el cansancio. Podemos dejarlos fuera de combate», dijo. «Pero para cerrar el estrecho, solo necesitas un terrorista que, de alguna manera, tenga un camión cargado, porque puedes llevarlas en camiones, camiones grandes, una mina acuática, tirarla al agua», añadió.

En otra declaración, Trump anunció que su Gobierno dará de plazo hasta las 8:00 (hora del este) del día siguiente y advirtió que, de no cumplirse, Irán se quedaría sin puentes y sin plantas eléctricas, y retrocedería a lo que describió como «la edad de piedra».

La propuesta de Irán

Paralelamente, según la agencia estatal iraní IRNA, la nación persa ha enviado a Washington su propuesta para poner fin al conflicto. El texto de la iniciativa, que consta de 10 párrafos, rechaza un alto el fuego, pero enfatiza la necesidad del fin definitivo de la guerra, respetando las consideraciones iraníes.

La respuesta incluye una serie de demandas iraníes, entre ellas, el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, la reconstrucción del país y el levantamiento de las sanciones.

Tras la agresión estadounidense-israelí, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el de Omán, y anunció que no saldrá de la región «ni una sola gota de petróleo» por mar, lo que disparó los precios de los combustibles.

La jornada anterior, el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó un ultimátum a Irán, en el que él mismo dio a Teherán una fecha para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. «¡Martes, 20:00 horas, hora del Este!'», escribió. Además, el mandatario soltó palabrotas por la situación en torno a Irán y amenazó a los «malditos locos» del país persa con que vivirían «en el infierno» si no abrían «el jodido estrecho». No es la primera vez que el inquilino de la Casa Blanca aplaza las fechas de sus ultimátums en lo que va de conflicto.

Irán, por su parte, promete que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser lo que era, especialmente para Washington y Tel Aviv. Las autoridades del país afirmaron también que están preparando un «nuevo orden» en el golfo Pérsico. Asimismo, Irán ha afirmado en repetidas ocasiones que no iba a renunciar de su programa nuclear pacífico. (RT)