Alberto Siufi hizo conocer la actualidad y la realidad del Gobierno provincial en lo económico, social y político

Describió sobre la situación económica y realizó un detalle punto por punto de lo que está pasando Jujuy, al que lo calificó de difícil y que también a los jujeños les afecta fuertemente.

El Secretario de Prensa del Gobierno de Jujuy, Alberto Siufi, brindó una conferencia de prensa en donde participaron varios medios de la Capital y del interior, donde expuso un panorama general sobre la situación actual de la provincia, con eje en la economía, la salud, la energía y el impacto de las políticas nacionales.

Este lunes por la mañana en el salón Blanco de Casa de Gobierno, dio inicio a la primera de las series de conferencias de prensa, que serán habituales los lunes y jueves, por parte del funcionario donde se abordaran distintas temáticas.

Siufi dio un panorama financiero de la provincia informando sobre los recortes de que llegaron desde nación, luego se expresó sobre el paro docente: «Arrancamos la semana con un paro, al gobierno nos genera mucha preocupación, porque paralizar las clases es una irresponsabilidad muy grande», y destacó que nunca se cortó el diálogo con los gremios atendiendo los reclamos teniendo en cuenta las finanzas de la provincia.

Uno de los puntos centrales fue la baja en la recaudación y el contexto financiero. Desde el Ejecutivo advirtieron que la provincia atraviesa una situación compleja, marcada por la caída de recursos y la falta de aportes de nación.

“Tenemos ingresos cayendo con costos crecientes”, dijo y detalló que la coparticipación federal registró bajas consecutivas: “En enero cayó un 8,3%, en febrero un 8,9% y en marzo un 7,1%”. En ese marco, remarcó que el escenario obliga a sostener la gestión con recursos propios: “Es un escenario que marca que la provincia debe centrarse en esta realidad para las negociaciones”, mencionó.

Luego el funcionario provincia se refirió al freno de fondos nacionales y su impacto en la obra pública: “Quedaron un montón de obras a medio hacer que se están terminando como se puede, con esfuerzo de la provincia y de los municipios”.

En ese contexto, también se refirió a la negociación con los gremios y defendió la propuesta salarial definida por el Ejecutivo. “Estamos tratando por todos los medios de responder al tema inflacionario”, sostuvo, y detalló que los incrementos previstos se ubican en torno al 10% acumulado hasta mitad de año. “Si usted suma 4, 4 y 2, es 10% hasta el mes de junio, respetando el sistema de inflación”. Además, remarcó que los aumentos están en línea con lo que ocurre a nivel nacional y en el sector privado, y advirtió que “es muy difícil para nosotros irnos a algo distinto sin ver lo que sucede con la realidad provincial”.

Otro de los temas abordado fue lo referente a la salud, haciendo hincapié en la situación epidemiológica en la frontera, especialmente por el avance del chikungunya en países limítrofes.

“Tenemos en la provincia de Salta 113 casos y Bolivia está descontrolada en casos que nunca le podemos creer cuánto son”, advirtió el funcionario. En ese sentido, alertó sobre la necesidad de reforzar controles: “Lo peor que podemos hacer es bajar los brazos. Lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina”, indicó.

También Siufi marcó la urgencia de medidas más firmes: “Hay que trazar una barrera sanitaria y evaluar una emergencia en la frontera argentino-boliviana”.

En cuanto a la situación energética en la provincia, en especial a los proyectos Cauchari 4 y 5, que el Gobierno considera estratégicos para la provincia. En este sentido explicó Siufi que estos proyectos podrían generar ingresos importantes:

“Estamos peleando para tener Cauchari IV y V, que nos puede generar 42 millones de dólares anuales para la provincia”.

Además, remarcó que estos dos proyectos permitirían avanzar en políticas energéticas locales: “Nos permitiría afectar una parte al consumo de los jujeños y bajarle la tarifa a la gente, tener una tarifa social distinta”. Sin embargo desde el Ejecutivo provincial, cuestionaron la falta de acompañamiento político del Gobierno Nacional para avanzar con financiamiento:

“Estamos lejos de buscar que nos firmen la autorización para sacar el crédito y empezar a construir”.

Por último, Siufi se refirió al escenario social, especialmente por la reducción de programas nacionales como Potenciar Trabajo. “Son casi 6.000 millones de pesos que dejan de llegar a la Provincia de Jujuy”, señaló, al advertir sobre el impacto en la economía local.

En Jujuy, señaló, el universo afectado es significativo: “En el plan Fomentar Empleo tenemos 33.392 personas y en Volver al Trabajo 43.608”. Además, sostuvo que la situación genera incertidumbre. “Hoy lo estamos mirando con preocupación, estamos viendo qué hace Nación con esto”, especificó.

Finalizada la exposición del Secretario de Comunicación y ante la pregunta de los periodistas presentes aclaro y profundizó algunos aspectos de los temas expuesto anteriormente.