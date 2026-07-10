Tres detenidos en Grecia por atentados mortales contra políticos

La policía griega arrestó a tres sospechosos de estar involucrados en ataques con bombas que resultaron en un muerto y varios heridos, dirigidos a políticos del partido conservador Nueva Democracia.

La unidad antiterrorista de la policía griega llevó a cabo el arresto de tres individuos el pasado viernes, en el marco de una investigación relacionada con una serie de atentados que dejaron un saldo de un muerto y cuatro heridos, todos ellos vinculados a políticos del partido conservador.

Los ataques, realizados en la madrugada del 1 de julio en la ciudad de Salónica, apuntaron a las residencias de miembros del partido gobernante Nueva Democracia. La candidata parlamentaria Afroditi Nestora fue una de las más afectadas, ya que su madre, de 72 años, perdió la vida tras la explosión de una bomba rudimentaria colocada debajo del automóvil de Nestora, estacionado frente a su edificio.

La candidata, que sufrió quemaduras en el ataque, fue dada de alta temporalmente del hospital para asistir al funeral de su madre. Además de la víctima fatal, su padre y dos vecinos también resultaron heridos durante el ataque.

Durante esa misma noche, se registraron otros dos atentados dirigidos contra miembros de Nueva Democracia, que aunque causaron daños materiales, no dejaron heridos.

El primer ministro Kyriakos Mitsotakis, quien lidera el partido conservador, expresó ante el Parlamento: «Un día después del funeral de Vagia Nestora, el Estado honra su memoria llevando, como nos habíamos comprometido a hacer, a los terroristas ante la justicia. Es la respuesta de la democracia a la violencia».

Grecia ha enfrentado una larga historia de violencia política desde la década de 1970, con grupos extremistas que han llevado a cabo atentados con bombas, generalmente contra símbolos de autoridad. Aunque muchos de estos grupos han sido desmantelados, otros nuevos han surgido.

Las autoridades indicaron que entre los detenidos se encuentra un hombre de 29 años en Salónica y una mujer de 26 años en la isla de Creta, ambos sospechosos de estar implicados en el atentado contra la vivienda de Nestora. Un tercer hombre fue arrestado por presuntamente haber proporcionado refugio a los otros dos.

En el pasado, otros incidentes similares han sacudido al país. En mayo de 2025, una mujer de 38 años murió cuando un artefacto que llevaba explotó en sus manos, y en abril de 2025, una bomba detonó en un distrito concurrido de Atenas, sin dejar heridos pero causando daños significativos.

(Cadena3)