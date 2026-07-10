Familiares volvieron a marchar por Yamila Cháves y renovaron el pedido de justicia

La movilización se desarrolló bajo la consiga, “Justicia por Yamila Cháves”.

La investigación por la muerte de Yamila Cháves volvió a ocupar el centro de la escena este miércoles por la noche, cuando familiares, amigos, vecinos y organizaciones sociales realizaron una concentración en Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, seguida de una marcha por las principales calles del centro para reclamar el pronto esclarecimiento del caso.

Con carteles, fotografías de la joven madre, los presentes reclamaron que la investigación avance hasta determinar todas las responsabilidades por el fallecimiento de Yamila, ocurrido luego de haber concurrido al Hospital «Carlos Snopek» de Alto Comedero con fuertes dolores abdominales.

Días atrás el representante legal de la familia, Carlos Sebastián Espada, sostuvo que la investigación ya permitió acreditar importantes aspectos sobre lo sucedido.

«La causa está muy clara. Hubo un diagnóstico tardío y un tratamiento tardío. Eso fue lo que terminó costándole la vida a Yamila», había expresado Espada tras la audiencia imputativa realizada días atrás.

El abogado también recordó que continuará impulsando nuevas medidas probatorias y no descartó solicitar una modificación en la calificación jurídica conforme avance la investigación.

«Si entendemos que existen fundamentos para una acusación distinta, la vamos a solicitar», manifestó en su momento.

Mientras tanto, la familia insistió en que el reclamo no busca únicamente justicia por Yamila, sino también evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

En una de las últimas manifestaciones públicas, la hermana de la joven expresó que el mayor dolor hoy lo viven los dos pequeños hijos que quedaron sin su madre.

«Hoy le tocó a mi hermana, mañana puede ser cualquier otra persona», había señalado durante una movilización anterior.

La investigación continúa

La causa se encuentra actualmente en etapa de investigación penal. Días atrás fueron formalmente imputados dos profesionales de la salud por el presunto delito de homicidio culposo, mientras continúan incorporándose pruebas periciales y testimoniales.

El abogado Carlos Sebastián Espada, sostiene que las demoras registradas durante la atención médica fueron determinantes para el desenlace fatal y mantiene abierta la posibilidad de solicitar una calificación penal más grave si las pruebas que se incorporen durante la investigación así lo justifican.

El caso

Yamila Cháves, madre de dos niños, ingresó el 31 de mayo de 2026 al Hospital «Carlos Snopek» de Alto Comedero con intensos dolores abdominales. Según la investigación, recién varias horas después se detectó que cursaba un embarazo ectópico. Cuando finalmente fue derivada al quirófano, presentaba una hemorragia interna masiva.

La autopsia estableció que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por esa hemorragia. A partir de esos resultados, la Fiscalía imputó a dos médicos que intervinieron en su atención, mientras el Ministerio de Salud inició actuaciones administrativas y dispuso la suspensión preventiva de los profesionales involucrados.

Más de un mese después del fallecimiento, la familia continúa movilizándose en las calles de Jujuy para mantener vivo el reclamo y exigir que la investigación avance hasta esclarecer completamente lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes.